硬质地面和短绒地毯可以由RCV 5智能规划清洁，干垃圾通过边刷、滚刷和真空吸力吸入尘盒中。超声波传感器检测到地毯之后，通过自动增压功能，可以对地毯增加至最大吸力清扫。RCV 5不仅可以清扫，还可以湿拖。在湿拖模式下，会主动避让地毯。RCV 5会主动探测并在APP中创建生成地图，每个房间可以自定义清洁方案，例如哪个房间清扫、湿拖，或者不清洁。通过摄像头和双线激光探测，RCV 5还可以精准识别电源线、袜子、鞋子等低矮障碍物。悬崖传感器可以防止机器从楼梯跌落。您可以在RCV 5的APP中预约清洁，或按下机器上的开关按钮。如果机器人需要帮助，通常会有语音提示。