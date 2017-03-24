探险箱

徒步野外、远足或郊游，充满探险未知的乐趣，但有时也伴随着十面埋伏的污渍。特别配备“探险箱”的Kärcher全新上市的便携式清洗机 OC 3，是您更完美的出行之选。 它的锂离子电池，可拆卸的4升装水箱和专用配件，可以轻松清洗掉靴子和车上的泥土、污垢和沙砾，避免弄脏您的爱车与爱家。总之，它将是您游历任何目的地的理想伴侣。