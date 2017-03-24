移动清洁
无论你是徒步旅行，骑自行车还是遛狗, 外出或者在路上，可以获得很多乐趣。然而污渍常常四面埋伏。 使用移动户外清洁助手：OC 3，伴您探索，洁净天地。
睿智的收纳巧思
软管和喷枪可方便地存放在水箱下方，节省占用空间，更便于运输。
随心清洁：有蓄电池就够了
集成的锂离子电池可实现移动清洁，告别电源烦恼。
人性化水箱设计：水位实时显示
容量高达4L，可清洗2辆自行车以及其他常用的物件。
高效的低压设计
持续稳定的低压扁平水流，可彻底、无损清洁敏感部件。
Mobile Outdoor Cleaner
Adventure Box
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Adventure Box
探险箱
徒步野外、远足或郊游，充满探险未知的乐趣，但有时也伴随着十面埋伏的污渍。特别配备“探险箱”的Kärcher全新上市的便携式清洗机 OC 3，是您更完美的出行之选。 它的锂离子电池，可拆卸的4升装水箱和专用配件，可以轻松清洗掉靴子和车上的泥土、污垢和沙砾，避免弄脏您的爱车与爱家。总之，它将是您游历任何目的地的理想伴侣。
Mobile Outdoor Cleaner
Bike Box
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Bike Box
自行车清洁箱
为自行车“洗个澡”，可以像骑着它下坡一样，简单又轻松。为无损清洗敏感部位而设计的喷枪、针对不同类型污垢而配备的多用途刷子及配件，让原本不易清洁的车轮辐条、框架和胎面，都洁净如新。箱内配备：集成锂离子电池、可拆卸4升装水箱、洗涤剂和微纤维布。
Mobile Outdoor Cleaner
Pet Box
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宠物清洁箱
自由奔跑，对于您的爱犬，可能像生命一样重要。 每次郊游结束，除了清洗爱车、地毯，别忘了给尽兴的它们洗个澡。Kärcher便携式清洗机 OC 3，为您的宠物贴心配备了低压花洒，将会给您带来更多洁净乐趣。它的锂离子电池，可拆卸的4升装水箱和宠物专用配件，将成为它们的新玩伴。
配件
更多丰富配件
Kärcher便携式清洗机 OC 3，可通过各种特殊配件套装，变身您的个性化清洁装备：探险版、自行车版、宠物版清洁箱，随心选择，增添无限乐趣！