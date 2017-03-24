移动清洁

无论你是徒步旅行，骑自行车还是遛狗, 外出或者在路上，可以获得很多乐趣。然而污渍常常四面埋伏。 使用移动户外清洁助手：OC 3，伴您探索，洁净天地。

Karcher随行，洁净随心！

随时, 随地，您的移动清洁助手。

凭借集成式蓄电池与容量多达4L的水箱设计，您可以随时随地进行清洁，让爱家和爱车时刻洁净如新。实用性突破以往：这款便携式清洗机OC 3可搭配不同附件，满足您的个性化清洁需求。探险必备，自行车及宠物专用配件，可洗净在野外环境中粘附的尘垢，包括黏在登山鞋上的泥土。

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Cleveres Aufbewahrungskonzept

睿智的收纳巧思

软管和喷枪可方便地存放在水箱下方，节省占用空间，更便于运输。

Flexibler Akkubetrieb

随心清洁：有蓄电池就够了

集成的锂离子电池可实现移动清洁，告别电源烦恼。

Wassertank mit Füllstandanzeige

人性化水箱设计：水位实时显示

容量高达4L，可清洗2辆自行车以及其他常用的物件。

Effizienter Niederdruck

高效的低压设计

持续稳定的低压扁平水流，可彻底、无损清洁敏感部件。

Adventure Box

Mobile Outdoor Cleaner

Adventure Box

Mobile Outdoor Cleaner

Adventure Box

    探险箱

    徒步野外、远足或郊游，充满探险未知的乐趣，但有时也伴随着十面埋伏的污渍。特别配备“探险箱”的Kärcher全新上市的便携式清洗机 OC 3，是您更完美的出行之选。 它的锂离子电池，可拆卸的4升装水箱和专用配件，可以轻松清洗掉靴子和车上的泥土、污垢和沙砾，避免弄脏您的爱车与爱家。总之，它将是您游历任何目的地的理想伴侣。

    Bike Box

    Mobile Outdoor Cleaner

    Bike Box

    Mobile Outdoor Cleaner

    Bike Box

      自行车清洁箱

      为自行车“洗个澡”，可以像骑着它下坡一样，简单又轻松。为无损清洗敏感部位而设计的喷枪、针对不同类型污垢而配备的多用途刷子及配件，让原本不易清洁的车轮辐条、框架和胎面，都洁净如新。箱内配备：集成锂离子电池、可拆卸4升装水箱、洗涤剂和微纤维布。

      Pet Box

      Mobile Outdoor Cleaner

      Pet Box

      Mobile Outdoor Cleaner

      Pet Box

        宠物清洁箱

        自由奔跑，对于您的爱犬，可能像生命一样重要。 每次郊游结束，除了清洗爱车、地毯，别忘了给尽兴的它们洗个澡。Kärcher便携式清洗机 OC 3，为您的宠物贴心配备了低压花洒，将会给您带来更多洁净乐趣。它的锂离子电池，可拆卸的4升装水箱和宠物专用配件，将成为它们的新玩伴。

        配件

        更多丰富配件

        Kärcher便携式清洗机 OC 3，可通过各种特殊配件套装，变身您的个性化清洁装备：探险版、自行车版、宠物版清洁箱，随心选择，增添无限乐趣！

        应用

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        aw_ow_2
         
        aw_ow_3
         
        Schuhe reinigen
         
        Fahrrad reinigen
         
        Kinderwagen reiningen
         