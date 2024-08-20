空气净化器 KA 5
空气净化器可用于净化高达72m²空间的有害空气。
灰尘、花粉、宠物毛屑、霉菌孢子和尘螨粪便可以作为过敏原,引发过敏症状。烟雾粒子和挥发性有机化合物会对健康构成风险。暴露在各种有机物中，如挥发性有机化合物，可能增加各种病状出现的可能性。在这种情况下，使用空气净化器能够去除各种有害的细菌,病毒,和微粒。
特点和好处
一机多用高效PM2.5滤芯 TVOC滤芯高效过滤 高效过滤宠物异味，尤其是氨气
360度空气大循环确保高效的空气进风及排风 在极短时间内可洁净大面积空间
大空间洁净空气供应适用于面积达72平方米的房间 高效过滤空气
智能APP控制
- 操控机器不受空间限制
- 可记录空气质量变化的数据
- 可自定义设置机器操作
技术说明
技术数据
|电压 (V)
|220 - 240
|频率 (Hz)
|50 - 60
|连接线 (W)
|56
|声功率级 (dB(A))
|62
|合适的房间大小 (m²)
|72
|颜色
|白色
|重量,不含附件 (kg)
|11,2
|重量（含包装） (kg)
|18,4
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|380 x 380 x 713
设备
- 双重过滤系统
- 更换滤网提示
- 空气质量提示
- 触控面板，方便操作
- 自动模式
- 夜间模式
- 远程控制: WLAN
视频
应用领域
- 起居室
- 卧室