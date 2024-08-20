灰尘、花粉、宠物毛屑、霉菌孢子和尘螨粪便可以作为过敏原,引发过敏症状。烟雾粒子和挥发性有机化合物会对健康构成风险。暴露在各种有机物中，如挥发性有机化合物，可能增加各种病状出现的可能性。在这种情况下，使用空气净化器能够去除各种有害的细菌,病毒,和微粒。