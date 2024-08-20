空气净化器 KA 5

空气净化器可用于净化高达72m²空间的有害空气。

灰尘、花粉、宠物毛屑、霉菌孢子和尘螨粪便可以作为过敏原,引发过敏症状。烟雾粒子和挥发性有机化合物会对健康构成风险。暴露在各种有机物中，如挥发性有机化合物，可能增加各种病状出现的可能性。在这种情况下，使用空气净化器能够去除各种有害的细菌,病毒,和微粒。

特点和好处
空气净化器 KA 5: 一机多用
一机多用
高效PM2.5滤芯 TVOC滤芯高效过滤 高效过滤宠物异味，尤其是氨气
空气净化器 KA 5: 360度空气大循环
360度空气大循环
确保高效的空气进风及排风 在极短时间内可洁净大面积空间
空气净化器 KA 5: 大空间洁净空气供应
大空间洁净空气供应
适用于面积达72平方米的房间 高效过滤空气
智能APP控制
  • 操控机器不受空间限制
  • 可记录空气质量变化的数据
  • 可自定义设置机器操作
技术说明

技术数据

电压 (V) 220 - 240
频率 (Hz) 50 - 60
连接线 (W) 56
声功率级 (dB(A)) 62
合适的房间大小 (m²) 72
颜色 白色
重量,不含附件 (kg) 11,2
重量（含包装） (kg) 18,4
尺寸(长x宽x高) (mm) 380 x 380 x 713

设备

  • 双重过滤系统
  • 更换滤网提示
  • 空气质量提示
  • 触控面板，方便操作
  • 自动模式
  • 夜间模式
  • 远程控制: WLAN

视频

应用领域
  • 起居室
  • 卧室
附件