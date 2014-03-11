eco!ogic环保系列 - 黄色是新的绿色标志

Kärcher视自己为市场的领导者，应当在这方面做出榜样。可持续发展和环境保护已经深植于公司的经营理念和行动，并融入了公司创新的环保系列产品。在环保系列产品中，Kärcher开发了全新一代产品，它们融合了精巧的技术、出色的动力、用户友好的处理方式和环境考虑。这些铸就了高效且节约资源的高质量设备，为行业设定了新的标准。