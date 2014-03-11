eco!ogic环保系列 - 黄色是新的绿色标志
Kärcher视自己为市场的领导者，应当在这方面做出榜样。可持续发展和环境保护已经深植于公司的经营理念和行动，并融入了公司创新的环保系列产品。在环保系列产品中，Kärcher开发了全新一代产品，它们融合了精巧的技术、出色的动力、用户友好的处理方式和环境考虑。这些铸就了高效且节约资源的高质量设备，为行业设定了新的标准。
环保系列产品的特点
家庭与园艺系列产品中一个独特卖点和标签是其环保系列产品：全新品牌"eco!ogic"。只有达到相关标准的设备才会有这个品牌和环保logo标签。产品需要遵守许多环保标准，每种都有其独自的图标。
节水
负责地用水正变得日益重要。eco!ogic环保产品意味着达到了规定的、负责任的耗水量限制要求。
节能
高效使用能源是eco!ogic环保设备的重要优点，这源于Kärcher采用的智能和创新技术。
节约饮用水
雨水的使用节约了宝贵的饮用水资源。eco!ogic环保系列产品还提供了使用替代水源的解决方案。
减少废水污染
Kärcher清洁设备采用了清洁剂定量配给装置和eco!ogic清洁剂，在减少废水污染方面起到重要作用。
负责地选择材料
避免使用钛酸脂和PVC等化学物质对于eco!ogic环保系列产品非常重要。
节约资源地使用材料
eco!ogic环保设备采用了可再生塑料凳环保材料，令人印象深刻。包装材料采用FSC纸板和可再生材料，没有使用聚苯乙烯材料。
低噪音
Kärcher eco!ogic环保型清洁设备的特点之一是降低了噪音排放。
有效的灰尘过滤
由于采用了可靠的灰尘过滤器，所以Kärcher产品能够确保健康的工作环境。当然，在新型eco!ogic设备中延续了这种设计。
最佳的可再利用性
90%以上的Kärcher设备都可以回收再利用，包括新型eco!ogic环保系列。
服务寿命长
Kärcher固有的高质量标准确保了包括eco!ogic环保型设备在内的所有设备都具有更长的服务寿命。
易于维修
Kärcher产品以良好的可维修性能而著称。eco!ogic环保型设备也是如此。
良好的备件供应能力
当然，eco!ogic环保系列产品也因Kärcher广泛的备件服务而受益良多。
eco!ogic系列高压清洗机是同类产品中最节水的产品。
eco!ogic环保设备具有经过实践检验的Kärcher质量，是环保设备的市场领导者：它们只在需要用水时才用水，显著地减少了用水量。创新的技术和智能化解决方案做出了一个有效利用资源的典范。eco!ogic环保系列产品的塑料部件由大约60%的可再生材料制造，并且未使用钛酸酯和PVC材料。包装材料由FSC纸板制造，不含任何聚苯乙烯填料。
最高效。
正如所有Kärcher高压清洗机一样，K4-K7型eco!ogic高压清洗机配备了专利保护的Kärcher喷头技术，可完美地配合水泵工作。在负责任地利用宝贵资源方面，这种设备做出了重要贡献。与竞争对手相比，Kärcher设备拥有更好的剥离性能和清洁效率。
小结：清洁时间缩短一半，从而可节约达50%的能源和用水量。这是一个显著的优势，并且经过了著名独立机构弗劳恩霍夫研究所的科学证明。
出色的动力。
Kärcher高级eco!ogic环保系列产品中的K4至K7型高压清洗机安装了创新的水冷环保电机。这些设备功能强大，服务寿命特别长；更好的是，它们的重量减轻了10%。
Clean Water for the World
Kärcher不仅生产节约资源的设备，而且致力于水资源保护。例如，我们与全球自然组织合作启动了“世界清洁水资源”计划。每销售一台eco!ogic高压清洗机，Kärcher都将其中的部分销售额捐出以用于在全球建设生态水资源过滤系统。这意味着，每销售一台设备全球的河流和湖泊中就有1000升水被清洁。一个自然和人类赛跑的成功故事！