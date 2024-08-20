对于那些需要一个清洁解决方案的消费者而言，来自Kärcher设计紧凑内置锂电池的OC3是一个更佳选择。集成式内置锂离子电池和可拆卸水箱可用于清洁自行车或肮脏的登山靴。温和但高效的低压平板流可使高压清洗机清洁脆弱的表面。LED灯会在低电量时显示，另外配备多种可选附件，应用广泛。