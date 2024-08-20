移动式户外清洁器 OC 3 *AU
内置锂电池和水箱的Kärcher高压清洗机可适用于多样应用，方便携带和储存。同时可用适中的水速清洁温和表面。
对于那些需要一个清洁解决方案的消费者而言，来自Kärcher设计紧凑内置锂电池的OC3是一个更佳选择。集成式内置锂离子电池和可拆卸水箱可用于清洁自行车或肮脏的登山靴。温和但高效的低压平板流可使高压清洗机清洁脆弱的表面。LED灯会在低电量时显示，另外配备多种可选附件，应用广泛。
特点和好处
紧凑机身设计方便存储的螺旋软管和在放置在可拆卸水箱下的触发枪柄。 运输方便，节省空间。
集成锂电池便携式清洗方式，不受电源影响。 电池可保证机器长时间使用，可保证在下一次充电前可单独使用机器数次。但是当电量不足时，会亮警示灯。
高效的相对低压非强高压出水使得温和有效清洁表面。 标准平嘴喷雾喷嘴确保清洗性能可见，圆锥型喷雾喷嘴是清洁更敏感的狗爪子的理想选择。
丰富附件
- 丰富多样的附件可以扩展和完善各种各样的应用场景。
- 该设备可谓一款可用于冒险，自行车清洁，宠物清洗的方盒，同时配备了可储物空间，所有的福建可以单独使用。
可拆卸水箱
- 可放置在家中，不占空间。
技术说明
技术数据
|压力范围
|低压
|水流量 (l/min)
|max. 2
|电池供电装置
|电池充电时间 (min)
|180
|颜色
|黄色
|重量,不含附件 (kg)
|2,2
|重量（含包装） (kg)
|3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|277 x 234 x 201
Scope of supply
- 锂电池
- 扁平喷射喷嘴
设备
- 水箱容积: 4 l
- 软管长度: 2.8 m
- 集成式细网水过滤器
- 设备过滤器
应用领域
- 自行车
- 适用于园艺设备和工具的清洁
- 宠物
- 婴儿车，童车
- 帐篷，露营设备
- 鞋履，登山鞋
- 儿童玩具