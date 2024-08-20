高压清洗机 K 2 Follow Me Cordless *CN

36V锂电无线版K2 Follow Me 可随时随地进行清洁。

36V锂电池以及可拆卸可折叠的水箱，无线版K2 Follow Me 可在多种场合进行清洁工作，并且不受电源，水源以及水管连接的限制。用户随时随地都能用它来清洁汽车，自行车，台阶等等，不论户内户外。50bar的最大压力和各种附件，使其可在不同场所进行清洁并达到完美的清洁效果。移动跟随概念，可以避免因机器放置不当而造成的工作中断。紧凑的设计，便于移动和存储。

特点和好处
集成电池
  • 移动清洁
  • 强大的清洁能力
可拆卸水箱
  • 不受水管连接和水源的限制
  • 可折叠，方便存储
  • 彻底解决电源和水管连接问题
移动跟随概念
  • 移动便捷
  • 避免因机器放置不当而导致的工作中断
多功能应用
  • 多种附件可在不同的应用场景进行清洁工作
  • 洗车洗家，一机多用
技术说明

技术数据

电压 (V) 36
压力 (bar) min. 13 - max. 60
水流量 (l/h) 220 - 250
进水温度 (°C) max. 40
重量,不含附件 (kg) 4,8
重量（含包装） (kg) 8,3
尺寸(长x宽x高) (mm) 408 x 326 x 360

Scope of supply

  • 基础喷杆
  • 高压管: 3 m, 橡胶
  • 清洁剂水箱/可分离

设备

  • 弹性存储带
应用领域
  • 车辆
  • 走廊
  • 花园灌溉
  • 自行车
  • 楼梯台阶
  • 窗户与玻璃表面
附件
清洁剂