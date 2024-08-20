36V锂电池以及可拆卸可折叠的水箱，无线版K2 Follow Me 可在多种场合进行清洁工作，并且不受电源，水源以及水管连接的限制。用户随时随地都能用它来清洁汽车，自行车，台阶等等，不论户内户外。50bar的最大压力和各种附件，使其可在不同场所进行清洁并达到完美的清洁效果。移动跟随概念，可以避免因机器放置不当而造成的工作中断。紧凑的设计，便于移动和存储。