高压清洗机 K 2 Follow Me Cordless *CN
36V锂电无线版K2 Follow Me 可随时随地进行清洁。
36V锂电池以及可拆卸可折叠的水箱，无线版K2 Follow Me 可在多种场合进行清洁工作，并且不受电源，水源以及水管连接的限制。用户随时随地都能用它来清洁汽车，自行车，台阶等等，不论户内户外。50bar的最大压力和各种附件，使其可在不同场所进行清洁并达到完美的清洁效果。移动跟随概念，可以避免因机器放置不当而造成的工作中断。紧凑的设计，便于移动和存储。
特点和好处
集成电池
- 移动清洁
- 强大的清洁能力
可拆卸水箱
- 不受水管连接和水源的限制
- 可折叠，方便存储
- 彻底解决电源和水管连接问题
移动跟随概念
- 移动便捷
- 避免因机器放置不当而导致的工作中断
多功能应用
- 多种附件可在不同的应用场景进行清洁工作
- 洗车洗家，一机多用
技术说明
技术数据
|电压 (V)
|36
|压力 (bar)
|min. 13 - max. 60
|水流量 (l/h)
|220 - 250
|进水温度 (°C)
|max. 40
|重量,不含附件 (kg)
|4,8
|重量（含包装） (kg)
|8,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|408 x 326 x 360
Scope of supply
- 基础喷杆
- 高压管: 3 m, 橡胶
- 清洁剂水箱/可分离
设备
- 弹性存储带
应用领域
- 车辆
- 走廊
- 花园灌溉
- 自行车
- 楼梯台阶
- 窗户与玻璃表面