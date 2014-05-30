让污垢悄无踪影！蒸汽清洗机让您可以彻底、卫生和环保地清洁几乎所有的家中表面，清洁区域深入最小的狭缝。因为不使用清洁剂，所以您可以与条纹痕迹说再见了。同时，也没有水垢残留，因为在生成蒸汽的过程中，水是经过去矿物质处理的。