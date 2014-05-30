蒸汽清洗机的应用
让污垢悄无踪影！蒸汽清洗机让您可以彻底、卫生和环保地清洁几乎所有的家中表面，清洁区域深入最小的狭缝。因为不使用清洁剂，所以您可以与条纹痕迹说再见了。同时，也没有水垢残留，因为在生成蒸汽的过程中，水是经过去矿物质处理的。
去除油脂沉积
1.不锈钢非常流行，但只有在无油脂沉积的情况下才很好看。使用软丝绒盖子和微纤维厨房抹布套件中的黄色微纤维抹布（特殊附件）可取得特别好的清洁效果。
2.如果油脂存在已久，用力擦拭和压力清洗是唯一的解决方案。在这样清洗时，始终配合蒸汽进行清洗。
3.油脂将慢慢堆积在抹布上。因此，需要不定期更换抹布。
4.一次清洁表面的一个区域：一手拿喷头，另一手拿抹布。
清洗狭缝
1.细喷头适用于针对性地清洗瓷砖狭缝，如有必要，可装上一把圆刷。
2.通过使用蒸汽冲洗和强力洗涤，即使是最顽固的干固污渍也可以被清除。
3.在蒸汽清洗后，可使用抹布将表面擦干。注意，对于硅树脂注浆表面，只能短暂使用蒸汽以避免破坏材料。
清洗架子和炊具
1.对于许多清洁方法来说，玻璃-陶瓷架子是一个问题区域，但使用蒸汽清洗机，一切困难烟消云散。不锈钢螺旋洗刷器安装在圆刷上。这种工具可在任何家居用具商店买到。
2.当使用蒸汽清洗时，不必担心刮伤玻璃架子。在清洗过程中，蒸汽形成一种润滑层。使用无盖细刷可清洗架子的狭缝和边缘。
清洁配件
1.仅适用细喷头以避免刮伤镀铬或不锈钢配件。将喷头靠近被清洗的物体，等待直至水垢分解。如果仍然无法清除，或者还存在污点，喷头上可安装一把刷子。在用蒸汽强力冲洗的同时，用力擦洗该区域。
2.厚层水垢应首先用醋浸泡大概5分钟。
使用窗户喷头清洗窗户
1.在使用蒸汽清洗机清洗之前，首先进行深度清洁：使用蒸汽抹布擦拭整个表面，手动操作喷头清洗，并使用干抹布擦干。
冬季使用小技巧：从大约5cm远处加热非常冷的窗格玻璃。
2.使用窗户喷头向玻璃表面冲洗蒸汽并使用窗户喷头的橡胶清洁器从上到下进行擦拭。
3.如果从外侧清洁窗户，请牢记蒸汽清洗机是室内产品，考虑到安全性问题，它们不能在室外使用！从图片可以看出，这个问题已经被解决。
4.在初步清洁后，随后的窗户清洁将非常简单：使用窗户喷头以10 cm条状清洁整个内外表面，由上到下进行清洗。
5.使用橡胶清洁器按条状擦拭窗户，从上到下进行清洁，在清洗到底部后再沿交叉方向清洗。为了避免产生条痕，请使用抹布定期擦拭橡胶清洁器。
6.如果在使用橡胶清洁器后窗格上仍然有些水滴，这不是问题。可使用抹布容易地擦掉水滴且没有条痕。
使用点式喷射和橡胶清洁器清洗窗户
1.正如使用窗户喷头清洁一样：首先进行深度清洁。
2.然后，使用细喷头从上到下向玻璃表面喷射蒸汽。
3.使用橡胶清洁器按照多种路径向下擦拭冷凝水。
4.最后，用抹布简单地吸干水分 - 完成！
清洗瓷砖地板
1.对于中间夹层的清洁和后清洁，请使用抹布进行清洗，您可以折叠抹布并张紧蒙住地板喷头。您还可以使用微细纤维抹布（特殊附件）实现特别彻底的清洁。
2.在释放蒸汽后快速地前后移动喷头；您不必持续地释放蒸汽。为了清洗狭缝，您不仅要将喷头喷向合适的角度，而且
要与狭缝成对角。
清洗复合地板
1.通过具有蒸汽量控制（最低设置）的蒸汽清洁器，您还可以清洗复合地板或镶木地板（未上油或上蜡！）。使用两块抹布（=4层），这样只会有很少的蒸汽直接接触清洁区域。
2.只能使用SC 1702蒸汽清洗机并在蒸汽模式下使用，不要将蒸汽对准一个点太长时间。请确保不会形成水洼。残留的湿气
可以很快干掉并且没有条痕。
熨烫
1.在使用蒸汽熨衣时将蒸汽熨斗设置在最大温度。持续的蒸汽输出可以防止洗熨过热，不管是棉质、丝绸还是亚麻衣服。
2.不粘熨烫底板可作为特殊附件提供：防止精致和黑色材料（如亚麻）上出现闪耀斑点。带有内衬的T恤不需要从内部熨烫。
3.由于蒸汽温度非常高，所以即使很厚的牛仔服也只需从一侧熨烫。使用低压蒸汽沿着纤维的横向缓慢移动蒸汽熨斗，蒸汽压力即可帮您熨衣。
淡化服装
1.使用额外的纺织物护理喷头可以非常容易地进行服装淡化。窗帘和衣服的褶皱可以很容易地熨平而不需将织物放置在熨衣板上。气味也可以被可靠地去除。释放您的肩膀负担！
2.集成的线头去除装置可以毫不费力地清除衣服上的头发和线头。