S650：大功率，便于使用。可从4个方向调节推柄的高度，以实现舒适操作。如果需要，可以将推柄折平，节省存储空间。配置滚刷以及2个边刷，S650的工作宽度可达到650mm。可以快速、彻底地清扫大面积区域以及边角。S650的垃圾葙可快速拆卸，并且独自可竖立。