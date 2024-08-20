户外扫地机 S650
房屋周围的清洁：使用卡赫S650，您可以以比扫帚和畚箕更快的速度清扫小路、道路、车道以及院子。并立即将垃圾搜集到容器内，防止其吹走。简单，快速，洁净。
S650：大功率，便于使用。可从4个方向调节推柄的高度，以实现舒适操作。如果需要，可以将推柄折平，节省存储空间。配置滚刷以及2个边刷，S650的工作宽度可达到650mm。可以快速、彻底地清扫大面积区域以及边角。S650的垃圾葙可快速拆卸，并且独自可竖立。
特点和好处
两个边刷(650)更大的灵活性和两个边刷。长刚毛确保彻底清洗包括边缘。
与污物无接触方便废物容器:废物直接收集到容器,可以很容易地移除和清空。
节省储存空间可折叠式手柄,清洁工可以存储直立,因此占用很少的空间。
可调推手柄,手感舒适
- Thermally-clad(650)和高度(可扩展的两个角的调整)。容易在你的背上全面清洗。
独立的废物容器
- 废物容器很容易移除和设计,以便它可以安全地放下。
舒适运输柄
- 清洁器容易运输。
技术说明
技术数据
|工作宽度，带边刷 (mm)
|650
|理论工作效率 (m²/h)
|1800
|罩/框架
|塑料
|污水箱 (l)
|16
|推荐区域 (m²)
|40
|颜色
|黄色
|重量,不含附件 (kg)
|9,7
|重量，操作待命 (kg)
|9,7
|重量（含包装） (kg)
|11,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|690 x 670 x 930
Scope of supply
- 边刷: 2 件
设备
- 人体工程学推处理
- 推柄高度二级可调
- 储存位置
- 独立的废物容器
应用领域
- 家居及庭院周边区域