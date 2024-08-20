户外扫地机 S650

房屋周围的清洁：使用卡赫S650，您可以以比扫帚和畚箕更快的速度清扫小路、道路、车道以及院子。并立即将垃圾搜集到容器内，防止其吹走。简单，快速，洁净。

S650：大功率，便于使用。可从4个方向调节推柄的高度，以实现舒适操作。如果需要，可以将推柄折平，节省存储空间。配置滚刷以及2个边刷，S650的工作宽度可达到650mm。可以快速、彻底地清扫大面积区域以及边角。S650的垃圾葙可快速拆卸，并且独自可竖立。

特点和好处
手推式扫地机 户外扫地机 S650: 两个边刷(650)
更大的灵活性和两个边刷。长刚毛确保彻底清洗包括边缘。
手推式扫地机 户外扫地机 S650: 与污物无接触
方便废物容器:废物直接收集到容器,可以很容易地移除和清空。
手推式扫地机 户外扫地机 S650: 节省储存空间
可折叠式手柄,清洁工可以存储直立,因此占用很少的空间。
可调推手柄,手感舒适
  • Thermally-clad(650)和高度(可扩展的两个角的调整)。容易在你的背上全面清洗。
独立的废物容器
  • 废物容器很容易移除和设计,以便它可以安全地放下。
舒适运输柄
  • 清洁器容易运输。
技术说明

技术数据

工作宽度，带边刷 (mm) 650
理论工作效率 (m²/h) 1800
罩/框架 塑料
污水箱 (l) 16
推荐区域 (m²) 40
颜色 黄色
重量,不含附件 (kg) 9,7
重量，操作待命 (kg) 9,7
重量（含包装） (kg) 11,2
尺寸(长x宽x高) (mm) 690 x 670 x 930

Scope of supply

  • 边刷: 2 件

设备

  • 人体工程学推处理
  • 推柄高度二级可调
  • 储存位置
  • 独立的废物容器

视频

应用领域
  • 家居及庭院周边区域
附件