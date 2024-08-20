与Kärcher的所有产品一样,没有尘袋的VC 3 Plus多级旋风吸尘器功能强大。设计优雅、大小实用的黄色VC 3 Plus能与现代家居风格匹配。操作简单，不管是青年人还是老年人都能掌握用法。该多级旋风吸尘器功率高，吸力损失低且配备了经济耐洗的透明尘桶，为您节省下因更换尘袋而带来的费用。透明的尘桶设计可清楚看清里面的灰尘，因此真空吸尘器强大的清洁效果一目了然。HEPA12过滤器可清除微小的粉尘，排出洁净的尾气，非常适合易过敏人群。更重要的是它噪音低，非常适合家庭使用。同时Kärcher VC 3 Plus除了清洁地板和地毯之外，还能打扫缝隙、角落、边缘和其他更难以达到的地区。