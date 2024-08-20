吸尘器 多级旋风吸尘器VC 3 Plus
黄色的多级旋风吸尘器VC 3 Plus无需使用尘袋，吸力强劲，尘桶可水洗，该尘桶为透明设计，清洗效果一目了然。
与Kärcher的所有产品一样,没有尘袋的VC 3 Plus多级旋风吸尘器功能强大。设计优雅、大小实用的黄色VC 3 Plus能与现代家居风格匹配。操作简单，不管是青年人还是老年人都能掌握用法。该多级旋风吸尘器功率高，吸力损失低且配备了经济耐洗的透明尘桶，为您节省下因更换尘袋而带来的费用。透明的尘桶设计可清楚看清里面的灰尘，因此真空吸尘器强大的清洁效果一目了然。HEPA12过滤器可清除微小的粉尘，排出洁净的尾气，非常适合易过敏人群。更重要的是它噪音低，非常适合家庭使用。同时Kärcher VC 3 Plus除了清洁地板和地毯之外，还能打扫缝隙、角落、边缘和其他更难以达到的地区。
特点和好处
多级旋风技术吸力无损 无需使用尘袋，节省开支 尘桶可以用清水清洁
HEPA 12过滤器捕捉99.5%灰尘和颗粒物 保护健康 提高家庭环境
低噪音不打扰日常生活 使用方便
技术说明
技术数据
|额定功率 (W)
|1000
|操作半径 (m)
|7,5
|尘桶容积 (l)
|0,9
|声功率级 (dB(A))
|78
|电压 (V)
|220
|频率 (Hz)
|50
|重量,不含附件 (kg)
|4,5
|重量（含包装） (kg)
|8,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 1.5 m
- 地板扒头
- 缝隙刷
- 吸尘毛刷
设备
- 能舒适握持的手柄
- 实用的放置位
- 自动卷线器
视频
应用领域
- 硬地面
- 地毯
- 用于清洁难以触及的区域（角落、缝隙、空隙等）。