吸尘器 多级旋风吸尘器VC 3 Plus

黄色的多级旋风吸尘器VC 3 Plus无需使用尘袋，吸力强劲，尘桶可水洗，该尘桶为透明设计，清洗效果一目了然。

与Kärcher的所有产品一样,没有尘袋的VC 3 Plus多级旋风吸尘器功能强大。设计优雅、大小实用的黄色VC 3 Plus能与现代家居风格匹配。操作简单，不管是青年人还是老年人都能掌握用法。该多级旋风吸尘器功率高，吸力损失低且配备了经济耐洗的透明尘桶，为您节省下因更换尘袋而带来的费用。透明的尘桶设计可清楚看清里面的灰尘，因此真空吸尘器强大的清洁效果一目了然。HEPA12过滤器可清除微小的粉尘，排出洁净的尾气，非常适合易过敏人群。更重要的是它噪音低，非常适合家庭使用。同时Kärcher VC 3 Plus除了清洁地板和地毯之外，还能打扫缝隙、角落、边缘和其他更难以达到的地区。

特点和好处
吸尘器 多级旋风吸尘器VC 3 Plus: 多级旋风技术
多级旋风技术
吸力无损 无需使用尘袋，节省开支 尘桶可以用清水清洁
吸尘器 多级旋风吸尘器VC 3 Plus: HEPA 12过滤器
HEPA 12过滤器
捕捉99.5%灰尘和颗粒物 保护健康 提高家庭环境
吸尘器 多级旋风吸尘器VC 3 Plus: 低噪音
低噪音
不打扰日常生活 使用方便
技术说明

技术数据

额定功率 (W) 1000
操作半径 (m) 7,5
尘桶容积 (l) 0,9
声功率级 (dB(A)) 78
电压 (V) 220
频率 (Hz) 50
重量,不含附件 (kg) 4,5
重量（含包装） (kg) 8,1
尺寸(长x宽x高) (mm) 388 x 269 x 334

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 1.5 m
  • 地板扒头
  • 缝隙刷
  • 吸尘毛刷

设备

  • 能舒适握持的手柄
  • 实用的放置位
  • 自动卷线器

视频

应用领域
  • 硬地面
  • 地毯
  • 用于清洁难以触及的区域（角落、缝隙、空隙等）。
附件