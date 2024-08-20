多级旋风吸尘器VC3豪华版拥有透明的尘桶设计，可以为消费者节省由于更换尘袋而造成的费用。透明尘桶设计可一目了然的看到水洗清洁后的强大效果。该多级旋风吸尘器能轻松清洁地板和地毯且吸力损耗低，也非常适合打扫缝隙、角落、边缘和其他更难以达到的待清洁表面。白色表面和紧凑的机身尺寸，能匹配现代亚洲家居装饰风格。HEPA13过滤器可清除微小的粉尘颗粒物，排出洁净的尾气。同时这款机器易于操作，噪音低，十分适合家庭使用。