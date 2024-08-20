吸尘器 多级旋风吸尘器 VC 3豪华版

白色的VC 3 多级旋风豪华吸尘器，高效节能版本，尘桶透明、耐洗，且无需使用尘袋。

多级旋风吸尘器VC3豪华版拥有透明的尘桶设计，可以为消费者节省由于更换尘袋而造成的费用。透明尘桶设计可一目了然的看到水洗清洁后的强大效果。该多级旋风吸尘器能轻松清洁地板和地毯且吸力损耗低，也非常适合打扫缝隙、角落、边缘和其他更难以达到的待清洁表面。白色表面和紧凑的机身尺寸，能匹配现代亚洲家居装饰风格。HEPA13过滤器可清除微小的粉尘颗粒物，排出洁净的尾气。同时这款机器易于操作，噪音低，十分适合家庭使用。

特点和好处
吸尘器 多级旋风吸尘器 VC 3豪华版: 多级旋风技术
多级旋风技术
低吸力损耗 无需使用尘袋，节省开支 尘桶可直接用水冲洗
吸尘器 多级旋风吸尘器 VC 3豪华版: HEPA 13 高效过滤器
HEPA 13 高效过滤器
可吸除大部分灰尘和颗粒物 保护健康 改善家居环境
吸尘器 多级旋风吸尘器 VC 3豪华版: 低噪音
低噪音
不会打扰日常生活 使用方便
高效马达
  • 更节能
  • 保护环境
技术说明

技术数据

额定功率 (W) 700
操作半径 (m) 7,5
尘桶容积 (l) 0,9
声功率级 (dB(A)) 76
电压 (V) 220
频率 (Hz) 50
重量,不含附件 (kg) 4,4
重量（含包装） (kg) 8,2
尺寸(长x宽x高) (mm) 388 x 269 x 334

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 1.5 m
  • 地板扒头
  • 缝隙刷
  • 吸尘毛刷

设备

  • 能舒适握持的手柄
  • 实用的放置位
  • 自动卷线器
应用领域
  • 硬地面
  • 地毯
  • 用于清洁难以触及的区域（角落、缝隙、空隙等）。
附件