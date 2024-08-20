吸尘器 多级旋风吸尘器 VC 3豪华版
白色的VC 3 多级旋风豪华吸尘器，高效节能版本，尘桶透明、耐洗，且无需使用尘袋。
多级旋风吸尘器VC3豪华版拥有透明的尘桶设计，可以为消费者节省由于更换尘袋而造成的费用。透明尘桶设计可一目了然的看到水洗清洁后的强大效果。该多级旋风吸尘器能轻松清洁地板和地毯且吸力损耗低，也非常适合打扫缝隙、角落、边缘和其他更难以达到的待清洁表面。白色表面和紧凑的机身尺寸，能匹配现代亚洲家居装饰风格。HEPA13过滤器可清除微小的粉尘颗粒物，排出洁净的尾气。同时这款机器易于操作，噪音低，十分适合家庭使用。
特点和好处
多级旋风技术低吸力损耗 无需使用尘袋，节省开支 尘桶可直接用水冲洗
HEPA 13 高效过滤器可吸除大部分灰尘和颗粒物 保护健康 改善家居环境
低噪音不会打扰日常生活 使用方便
高效马达
- 更节能
- 保护环境
技术说明
技术数据
|额定功率 (W)
|700
|操作半径 (m)
|7,5
|尘桶容积 (l)
|0,9
|声功率级 (dB(A))
|76
|电压 (V)
|220
|频率 (Hz)
|50
|重量,不含附件 (kg)
|4,4
|重量（含包装） (kg)
|8,2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 1.5 m
- 地板扒头
- 缝隙刷
- 吸尘毛刷
设备
- 能舒适握持的手柄
- 实用的放置位
- 自动卷线器
应用领域
- 硬地面
- 地毯
- 用于清洁难以触及的区域（角落、缝隙、空隙等）。