亮点聚焦

与标准的过滤袋真空吸尘器不同，新开发的DS 5.800水过滤器利用水的自然力工作。由于具有大吸力，过滤器中的水将会高速旋转。这种旋转水柱能够高效地过滤出任何吸入的灰尘并立即将其混入水槽。结果是空气新鲜干净，从而保护过敏症患者。因为真空吸尘器有一个水过滤器，所以不再需要可繁殖过敏源的过滤袋，微量的废弃物可在使用后随水简单地放出。另一个优点是在排空真空吸尘器时过敏患者不会受到灰尘漫天乱飞的伤害。