水过滤器真空吸尘器
与采用过滤袋的传统真空吸尘器不同，DS 5.800 水过滤真空吸尘器利用了水的自然特性。不仅可以用来清洁室内灰尘，还可以让室内空气变得清新、洁净。为用户创造舒适的居住环境，被誉为易过敏人士的“福音”。
亮点聚焦
与标准的过滤袋真空吸尘器不同，新开发的DS 5.800水过滤器利用水的自然力工作。由于具有大吸力，过滤器中的水将会高速旋转。这种旋转水柱能够高效地过滤出任何吸入的灰尘并立即将其混入水槽。结果是空气新鲜干净，从而保护过敏症患者。因为真空吸尘器有一个水过滤器，所以不再需要可繁殖过敏源的过滤袋，微量的废弃物可在使用后随水简单地放出。另一个优点是在排空真空吸尘器时过敏患者不会受到灰尘漫天乱飞的伤害。
纯粹的吸尘乐趣
带有水过滤器的DS 5.800真空吸尘器还展示了一个高效的令人信服的案例：它现代化的水过滤技术意味着DS真空吸尘器可保持强大吸力，并且用户不再需要购买昂贵的过滤袋。它可提供更大的吸力并具有更小的功耗，因此可节约很多钱。
久经证明的优势，让真空吸尘更舒适：
- 清洁简单
- 易于使用
- HEPA 12 过滤器(EN1822:1998)
- 设备上带有方便的内置附件存储装置
- 人体工程学设计的手柄
- 两种停放位置，可水平或竖直存储
- 4个脚轮，易于转向操作
- 可调节伸缩式真空管
清洁地面 - 新鲜空气
多级过滤系统确保可以吸取微小灰尘，让排放的空气干净度达到更高等级。
- 透明的水过滤器提供了核心的过滤功能
- 可洗的耐久中间介质过滤器可从压缩湿空气中过滤微小的空气传播颗粒。
- HEPA高性能过滤器可以捕捉导致过敏的花粉、真菌孢子、细菌和灰尘虫便。
纯真空动力
与标准的过滤袋真空吸尘器不同，DS 5.800水过滤器利用水的自然力工作。
在超高速状态下，过滤器中的水将会形成漩涡。这种旋转水柱能够高效地过滤出任何吸入的灰尘并立即将其混入水槽。
结果：排放空气非常新鲜和干净，甚至不会对过敏患者造成任何影响。这是因为该设备不使用过滤袋，而过滤袋通常是滋生过敏原的温床，您可以在使用之后放空水槽，从而非常简单地除去灰尘虫便。
另一个优点是在排空真空吸尘器时过敏患者不会受到灰尘漫天乱飞的伤害。