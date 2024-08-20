灌溉装置WT 4
易于调整设定的灌溉装置，可按需浇水。可在预设时间开始和停止浇水作业。带有可拆卸显示器、水龙头适配器和预过滤器。
根据要求进行有针对性的浇灌：新型浇灌定时器WT 4极易设置。得益于其可拆卸的操作单元、大型控制器和布局清晰的控制面板，此产品的设置变得简单轻松。最长浇水时间为120分钟。 每次浇水都会在各自预设的时间准时自动启停。产品包括抽头适配器和预过滤器，不含所需的9伏电池。使用卡赫的浇水定时器，浇水系统可以完全自动地在预先设定的时间准时启停。因此，浇灌流程不仅在真正需要时流动 ，还能节省资金并保护环境。卡赫浇灌定时器与所有现存的钩环系统兼容。
特点和好处
对灌溉频率进行单独设置按需浇灌：
自动启停精确浇灌：
可拆卸显示屏，电池可替换使编程简便。
包括水龙头适配器和前置过滤器
编程和电池状态指示灯
可设定手动模式
浇灌持续时间达120分钟。
灵活选择开启时间
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,3
|重量（含包装） (kg)
|0,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|115 x 120 x 125
当把这些产品连接到饮用水管网时，必须遵循EN 1717的标准。必要时咨询卫生专家。
Scope of supply
- 电池包括在供货范围: 否
设备
- 需要电池
- 电池数量: 1块装，9伏
视频
应用领域
- 花园灌溉
- 用于浇灌大型厨房花园
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)