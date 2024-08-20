根据要求进行有针对性的浇灌：新型浇灌定时器WT 4极易设置。得益于其可拆卸的操作单元、大型控制器和布局清晰的控制面板，此产品的设置变得简单轻松。最长浇水时间为120分钟。 每次浇水都会在各自预设的时间准时自动启停。产品包括抽头适配器和预过滤器，不含所需的9伏电池。使用卡赫的浇水定时器，浇水系统可以完全自动地在预先设定的时间准时启停。因此，浇灌流程不仅在真正需要时流动 ，还能节省资金并保护环境。卡赫浇灌定时器与所有现存的钩环系统兼容。