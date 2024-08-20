双向转接头
双向转接头，带有2个独立的、可单独调节的水源连接器。非常适合将两根软管连接到一个单独的水龙头。（G3/4水龙头适配器，G1/2缩小装置。）
搭载带有G3/4水龙头适配器和G1/2异径管的优质双向水龙头转接头，可同时使用最多两根软管进行浇灌。双向水龙头转接头有两个水龙头适配器，带有两个独立的无级控制器，以实现优化的水流模式。它普遍适用于所有常见的园艺软管，并以其坚固的质量和符合人体工程学的设计而令人印象深刻，操作起来令人愉悦且相当简便。带有坚固内螺纹的光滑活接螺母可确保其轻松舒适地固定在水龙头上。双向转接头可与大多数可用的钩环系统兼容。
特点和好处
两个独立可调的水接头
- 可连接到一个水龙头上，分成两个独立可调的出水口
一体式预过滤
- 使用寿命更长
平稳运行的水接头
- 可连接带3/4“或1/2”螺纹的水龙头
技术说明
技术数据
|螺纹规格
|G3/4 + G1/2
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,1
|重量（含包装） (kg)
|0,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|50 x 126 x 78
当把这些产品连接到饮用水管网时，必须遵循EN 1717的标准。必要时咨询卫生专家。
应用领域
- 花园灌溉
- 用于浇灌大型厨房花园
- 适用于园艺设备和工具的清洁