搭载带有G3/4水龙头适配器和G1/2异径管的优质双向水龙头转接头，可同时使用最多两根软管进行浇灌。双向水龙头转接头有两个水龙头适配器，带有两个独立的无级控制器，以实现优化的水流模式。它普遍适用于所有常见的园艺软管，并以其坚固的质量和符合人体工程学的设计而令人印象深刻，操作起来令人愉悦且相当简便。带有坚固内螺纹的光滑活接螺母可确保其轻松舒适地固定在水龙头上。双向转接头可与大多数可用的钩环系统兼容。