可靠的水龙头适配器、软管连接器和软管对于高效的供水系统至关重要。 卡赫提供完整系列的附件，用于连接、断开和维修供水系统，例如坚固的水龙头1"螺纹连接器和3/4"螺纹异径管。异径管能够连接两种螺纹尺寸。通用型软管维修接头适用于所有标准园艺软管，符合人体工程学设计，易于操作。是连接或修理两根软管的理想解决方案。带3/4" 螺纹异径管的1"螺纹接头非常适合连接到卡赫园艺泵，并与三种最广泛使用的软管直径和所有可用的卡扣系统兼容。