带G3/4异径管的G1水龙头适配器
极其坚固的1"螺纹接头，带3/4"螺纹异径管，用于连接两种螺纹尺寸。非常适合连接到 卡赫园艺泵。可兼容所有的搭扣系统。
可靠的水龙头适配器、软管连接器和软管对于高效的供水系统至关重要。 卡赫提供完整系列的附件，用于连接、断开和维修供水系统，例如坚固的水龙头1"螺纹连接器和3/4"螺纹异径管。异径管能够连接两种螺纹尺寸。通用型软管维修接头适用于所有标准园艺软管，符合人体工程学设计，易于操作。是连接或修理两根软管的理想解决方案。带3/4" 螺纹异径管的1"螺纹接头非常适合连接到卡赫园艺泵，并与三种最广泛使用的软管直径和所有可用的卡扣系统兼容。
特点和好处
非常结实
- 坚固，品质保证
缩径接头
- 能连接两种螺纹尺寸
技术说明
技术数据
|螺纹规格
|G3/4 + G1
|颜色
|黑色
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|46 x 39 x 39
当把这些产品连接到饮用水管网时，必须遵循EN 1717的标准。必要时咨询卫生专家。
应用领域
- 花园灌溉
- 用于浇灌大型厨房花园
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
- 适用于园艺设备和工具的清洁