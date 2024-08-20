第一款用于阳台灌溉的软管卷轴，不需要沉重的水壶。紧凑型CR 3.110阳台软管卷轴，非常适用于阳台，屋顶平台，社区农圃的灌溉。可靠的防滴漏系统以及实用的附件收纳将灌溉带入全新的便利时代。两个固定的防喷溅带Aqua Stop（节水系统）的软管连接器，在轻松断开软管的同时防止喷溅，不会在地毯或者地板上留下水痕。智能的附件及软管收纳概念。使用水龙头转接器，CR 3.110软管卷轴可以连接到家庭用水进行使用，用于室内清洁。此外，室内软管卷轴同样可用作K2 以及其他机型的供水管。