紧凑型CR 3.110阳台软管卷轴
紧凑的软管卷轴，可用于阳台，屋顶平台，社区农圃。缠绕和解开都非常快速方便。特别节省空间，可存储在房间中。
第一款用于阳台灌溉的软管卷轴，不需要沉重的水壶。紧凑型CR 3.110阳台软管卷轴，非常适用于阳台，屋顶平台，社区农圃的灌溉。可靠的防滴漏系统以及实用的附件收纳将灌溉带入全新的便利时代。两个固定的防喷溅带Aqua Stop（节水系统）的软管连接器，在轻松断开软管的同时防止喷溅，不会在地毯或者地板上留下水痕。智能的附件及软管收纳概念。使用水龙头转接器，CR 3.110软管卷轴可以连接到家庭用水进行使用，用于室内清洁。此外，室内软管卷轴同样可用作K2 以及其他机型的供水管。
特点和好处
包括10加2米高质量、不含邻苯二甲酸盐的软管
喷头
两个带有Aqua Stop的软管接头，用于解耦，不会发生飞溅
墙上托架
用于室内和室外龙头的水龙头转接头
完全组装
技术说明
技术数据
|软管长度 (m)
|10
|软管容量 (m)
|10 (5/16")
|爆破压力 (bar)
|24
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|2,5
|重量（含包装） (kg)
|2,6
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|145 x 285 x 330
当把这些产品连接到饮用水管网时，必须遵循EN 1717的标准。必要时咨询卫生专家。
Scope of supply
- 带Aqua Stop（节水系统）的软管连接器: 2 件
- 带有G1/2缩径接头的G3/4水龙头转接头: 1 件
- 喷头: 1 件
视频
应用领域
- 花园灌溉
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)