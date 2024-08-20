HR 4.525 1/2英寸壁挂式软管卷轴套件
HR 4.525 1/2"壁挂式软管卷轴包括25m PrimoFlex软管 (1/2")。带有喷雾器、用于移动和固定使用的适配器套件以及超光滑的软管卷轴。
即用型HR 4.525 1/2英寸壁挂式软管卷轴套件具有坚固的框架，内含25m优质 PrimoFlex 1/2英寸软管。鉴于其实用的软管存放功能，该产品可用于移动和固定的灌溉作业。它特别适用于中小型花园。软管卷轴的理想宽度意味着即使在不平坦的地面上也能安全可靠地站立，从而确保操作员始终保持极高的舒适度。软管和支架之间精确测量的空间意味着它可以顺利地缠绕和展开。设备详细信息摘要：25米1/2英寸软管、喷嘴、4 个通用型软管接头（3个不带Aqua Stop止水阀，1个带Aqua Stop止水阀）和1个G3/4水龙头适配器，带G3/4至G1/2异径管。卡赫软管卷轴与所有可用的卡口装置兼容。
特点和好处
套件可随时进行连接。
- 25米1/2 "软管，喷嘴，4个通用软管接头，G 3/4水龙头适配器，带异径管G 3/4-G 1/2。
墙壁固定
- 可简单而快速地放置存储物。
最佳宽度的软管卷盘
- 稳定性好（在不平坦的地形上也是如此）。
软管卷盘
- 优化了软管和支架腿之间的距离，便于操作和整理。
技术说明
技术数据
|爆破压力 (bar)
|24
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|1,5
|重量（含包装） (kg)
|4,7
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|318 x 572 x 420
当把这些产品连接到饮用水管网时，必须遵循EN 1717的标准。必要时咨询卫生专家。
应用领域
- 花园灌溉
- 用于浇灌大型厨房花园
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
- 适用于园艺设备和工具的清洁