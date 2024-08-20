即用型HR 4.525 1/2英寸壁挂式软管卷轴套件具有坚固的框架，内含25m优质 PrimoFlex 1/2英寸软管。鉴于其实用的软管存放功能，该产品可用于移动和固定的灌溉作业。它特别适用于中小型花园。软管卷轴的理想宽度意味着即使在不平坦的地面上也能安全可靠地站立，从而确保操作员始终保持极高的舒适度。软管和支架之间精确测量的空间意味着它可以顺利地缠绕和展开。设备详细信息摘要：25米1/2英寸软管、喷嘴、4 个通用型软管接头（3个不带Aqua Stop止水阀，1个带Aqua Stop止水阀）和1个G3/4水龙头适配器，带G3/4至G1/2异径管。卡赫软管卷轴与所有可用的卡口装置兼容。