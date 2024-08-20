50米4分园艺水管采用高质量多层编织材料制成，具有极佳的柔韧性，不易扭曲打结，结实耐用，可以提供恒定的水流，同时握感舒适。抗紫外线的外层保护材料，使其免受天气损害，不透明的中间层可以防止软管中藻类的形成。更重要的是，耐用的软管不含邻苯二甲酸盐(< 0.1%)、镉、钡和铅，这意味着它不含任何有害于人类健康的物质。该软管可以承受高达45巴的压力，耐温范围从-20到+60摄氏度。这是一款中、大型花园或其他场所浇水的理想选择。此款产品享受15年质保。