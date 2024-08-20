Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m
50米4分园艺水管，采用高质量多层编织材料制成，具有极佳的柔韧性，结实耐用，不易扭曲打结
50米4分园艺水管采用高质量多层编织材料制成，具有极佳的柔韧性，不易扭曲打结，结实耐用，可以提供恒定的水流，同时握感舒适。抗紫外线的外层保护材料，使其免受天气损害，不透明的中间层可以防止软管中藻类的形成。更重要的是，耐用的软管不含邻苯二甲酸盐(< 0.1%)、镉、钡和铅，这意味着它不含任何有害于人类健康的物质。该软管可以承受高达45巴的压力，耐温范围从-20到+60摄氏度。这是一款中、大型花园或其他场所浇水的理想选择。此款产品享受15年质保。
特点和好处
高质量的多层编织材料
- 灵活性和抗扭性，保证了最适宜的水流量。
50米
- 用于浇灌中等大小的地面和花园。
优质的编织材料使软管具有超强的管壁，能够承受高达45巴的压力。
- 坚固。
采用耐压增强编织层的手持园艺软管
- 易操作
耐高温，可承受从-20到+60 °C的温度
- 优质软管。
不透明中层防止软管内藻类的形成
- 有超长的使用寿命。
不含邻苯二甲酸盐（< 0.1%）、镉、钡和铅的优质花园软管
- 对健康和环境不构成危害。
有抗紫外线外层
- 受气候变化影响小
15年保修
- 经久耐用，符合高质量标准。
技术说明
技术数据
|直径
|1/2″
|软管长度 (m)
|50
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|6,5
|重量（含包装） (kg)
|6,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|390 x 390 x 170
应用领域
- 花园灌溉
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
- 适用于园艺设备和工具的清洁
- 用于浇灌大型厨房花园