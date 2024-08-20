PrimoFlex软管 1/2"—50米
PrimoFlex软管（1/2"）长50米。采用耐压增强编织层，不含有害物质，破裂压力：24bar。高耐温性，温度范围从-20°C到+65 °C。
PrimoFlex软管（1/2"）长50米，适用于浇灌任意大小的区域和花园。三层软管，采用耐压增强编织层且不含邻苯二甲酸类物质，不含镉，钡，铅——即不含有害健康的物质。耐候，抗紫外线外层以及不透明的中间层可以防止软管中藻类的形成。破裂压力：24bar。高耐温性，温度范围从-20°C到+65 °C。提供12年保修。Karcher灌溉系统中的园艺软管是非常坚固、灵活的，可抗扭结。使用寿命长，便于使用，是一个成功的组合。Karcher：满足你的灌溉需求。
特点和好处
12年保修
- 非常坚固
三层
- 不易打结
破裂压力：24bar
- 坚固，品质保证
采用耐压增强编织层的手持园艺软管
- 易操作
耐温0℃-40℃
- 坚固，品质保证
不含镉、钡、铅等有害物质
- 对人体健康和环境无害
不透明中层防止软管内藻类的形成
- 结实耐用有保证
不含邻苯二甲酸类物质的高质量园艺软管
- 对人体健康和环境无害
耐候抗紫外线外层
- 坚固，品质保证
技术说明
技术数据
|直径
|1/2″
|软管长度 (m)
|50
|颜色
|黄色
|重量 (kg)
|5,6
|重量（含包装） (kg)
|5,6
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|380 x 380 x 155
应用领域
- 花园灌溉
- 用于浇灌大型厨房花园
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
- 适用于园艺设备和工具的清洁