PrimoFlex软管 1/2"—50米

PrimoFlex软管（1/2"）长50米。采用耐压增强编织层，不含有害物质，破裂压力：24bar。高耐温性，温度范围从-20°C到+65 °C。

PrimoFlex软管（1/2"）长50米，适用于浇灌任意大小的区域和花园。三层软管，采用耐压增强编织层且不含邻苯二甲酸类物质，不含镉，钡，铅——即不含有害健康的物质。耐候，抗紫外线外层以及不透明的中间层可以防止软管中藻类的形成。破裂压力：24bar。高耐温性，温度范围从-20°C到+65 °C。提供12年保修。Karcher灌溉系统中的园艺软管是非常坚固、灵活的，可抗扭结。使用寿命长，便于使用，是一个成功的组合。Karcher：满足你的灌溉需求。

特点和好处
12年保修
  • 非常坚固
三层
  • 不易打结
破裂压力：24bar
  • 坚固，品质保证
采用耐压增强编织层的手持园艺软管
  • 易操作
耐温0℃-40℃
  • 坚固，品质保证
不含镉、钡、铅等有害物质
  • 对人体健康和环境无害
不透明中层防止软管内藻类的形成
  • 结实耐用有保证
不含邻苯二甲酸类物质的高质量园艺软管
  • 对人体健康和环境无害
耐候抗紫外线外层
  • 坚固，品质保证
技术说明

技术数据

直径 1/2″
软管长度 (m) 50
颜色 黄色
重量 (kg) 5,6
重量（含包装） (kg) 5,6
尺寸(长x宽x高) (mm) 380 x 380 x 155
PrimoFlex软管 1/2"—50米
应用领域
  • 花园灌溉
  • 用于浇灌大型厨房花园
  • 滴灌各类盆装植物
  • 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
  • 适用于园艺设备和工具的清洁