PrimoFlex软管（1/2"）长50米，适用于浇灌任意大小的区域和花园。三层软管，采用耐压增强编织层且不含邻苯二甲酸类物质，不含镉，钡，铅——即不含有害健康的物质。耐候，抗紫外线外层以及不透明的中间层可以防止软管中藻类的形成。破裂压力：24bar。高耐温性，温度范围从-20°C到+65 °C。提供12年保修。Karcher灌溉系统中的园艺软管是非常坚固、灵活的，可抗扭结。使用寿命长，便于使用，是一个成功的组合。Karcher：满足你的灌溉需求。