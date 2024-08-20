螺旋软管套件包含了在小花园、露台和阳台或露营地进行常规浇水工作所需的一切。浪费时间和精力拖着水罐或拖拽水管的日子早已过去。Kärcher螺旋软管组是一个方便的解决方案，可随时用于任何需要进行的浇水工作。设备详细信息：10米无邻苯二甲酸盐、抗紫外线螺旋软管、多功能喷枪、1个带扭结保护的螺旋软管接头、1个带扭结保护和挡水的螺旋软管接头、G3/4水龙头适配器、用于内部配件的水龙头适配器和墙壁支架。由于提供了多功能喷枪，即使是粗糙的污垢也可以毫不费力地从园艺工具和其他类似物品中清除。螺旋软管每次使用后都会弹回其紧凑的形状，可以在不占用太多空间的情况下存放在墙壁支架上。为室内配件提供的水龙头适配器甚至可以将螺旋软管连接到厨房水龙头上