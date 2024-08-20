软管套装
10米螺旋软管、多功能喷枪、带扭结保护的软管接头、带扭结保护和挡水的软管接头、G3/4接头、内部配件接头、墙壁支架。
螺旋软管套件包含了在小花园、露台和阳台或露营地进行常规浇水工作所需的一切。浪费时间和精力拖着水罐或拖拽水管的日子早已过去。Kärcher螺旋软管组是一个方便的解决方案，可随时用于任何需要进行的浇水工作。设备详细信息：10米无邻苯二甲酸盐、抗紫外线螺旋软管、多功能喷枪、1个带扭结保护的螺旋软管接头、1个带扭结保护和挡水的螺旋软管接头、G3/4水龙头适配器、用于内部配件的水龙头适配器和墙壁支架。由于提供了多功能喷枪，即使是粗糙的污垢也可以毫不费力地从园艺工具和其他类似物品中清除。螺旋软管每次使用后都会弹回其紧凑的形状，可以在不占用太多空间的情况下存放在墙壁支架上。为室内配件提供的水龙头适配器甚至可以将螺旋软管连接到厨房水龙头上
特点和好处
1个带有防打结功能的软管接头
1个带有防打结功能和Aqua Stop的软管接头
G3/4水龙头转接头
软管收放自如，不必拖沉重的水壶
室内设备用黄铜水龙头转接头 室内用黄铜水龙头转接头
- 用于将螺纹软管连接到室内设备
具有4种喷射模式的多功能喷枪
使用完毕后软管仍能保持紧凑的形状
- 有序存放，保持花园整洁
抗紫外线外层，防扭结（10米）
- 对身体无害
墙壁固定
- 易于固定在墙上
技术说明
技术数据
|颜色
|黄色
|重量 (kg)
|0,8
|重量（含包装） (kg)
|1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|570 x 100 x 100
当把这些产品连接到饮用水管网时，必须遵循EN 1717的标准。必要时咨询卫生专家。
应用领域
- 花园灌溉
- 滴灌各类盆装植物
- 用于浇灌观赏类植物(小花坛,单株植物,盆栽植物)
- 适用于园艺设备和工具的清洁