卡赫盆栽滴灌套装可同时满足15个单元的盆栽灌溉需求，每个独立单元的滴嘴均可根据不同品种盆栽的需水量调节水流量，让盆栽生长的更健康且不浪费水源。10米柔性4分主供水管（含水管接头与G3/4 G 1/2水龙头接头）为滴灌提供水源传输，10米分流分水管可免工具安装10个一体式取水分流器与15个滴灌滴嘴，自由组合搭配。套装内还包含10个T形水管分离器与水管密封端头(1大3小)，15个水管固定钉搭配使用。此外，此系统还可以自由拓展连接卡赫其他灌溉产品，例如带湿度感应器的水龙头定时器等，实现智能高效的灌溉。