滴灌套装组合
卡赫盆栽滴灌套装可同时满足15个单元的盆栽灌溉需求，每个独立单元的滴嘴均可根据不同品种盆栽的需水量调节水流量，让盆栽生长的更健康且不浪费水源。10米柔性4分主供水管（含水管接头与G3/4 G 1/2水龙头接头）为滴灌提供水源传输，10米分流分水管可免工具安装10个一体式取水分流器与15个滴灌滴嘴，自由组合搭配。套装内还包含10个T形水管分离器与水管密封端头(1大3小)，15个水管固定钉搭配使用。此外，此系统还可以自由拓展连接卡赫其他灌溉产品，例如带湿度感应器的水龙头定时器等，实现智能高效的灌溉。
特点和好处
套装可满足15盆盆栽同时灌溉
- 便捷高效滴灌各类盆栽
可调节水流的滴嘴
- 对植物进行有针对性的按需灌溉。
可拓展
- 可以自由拓展连接卡赫其他灌溉产品，例如带湿度感应器的水龙头定时器等，实现智能高效的灌溉
每个灌溉单元可独立连接
- 质地柔软 随意搭配 易于铺设
柔性水管与带针头的分流器
- 安装无需使用工具
技术说明
技术数据
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|1,7
|重量（含包装） (kg)
|2
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|270 x 270 x 95
Scope of supply
- 用于喷壶的T型接头: 10 件
- 软管塞，小型: 3 件
- 软管塞，大型: 1 件
- 喷壶滴管: 15 件
- 连接圈: 10 件
- 喷壶用软管插杆: 15 件
设备
- 水量可调节
- 安装无需使用工具
应用领域
- 滴灌各类盆装植物