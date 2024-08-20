高质量的金属部件满足严格的灌溉需求。金属喷枪的握感舒适，金属饰面大大地提高了喷枪的坚固性和耐用性。扳机可锁定，手柄可旋转，用户可根据自己的操作偏好随意向前或向后调节手柄。通过控制阀，单手就可以调节水量。2种喷射模式可调，从强射流到锥面射流。既可以用来浇花浇植物，也可以用来清洁露台和花园家具上的污垢。备注：Karcher的软管和连接器可兼容市场上的标准扣压系统，也可以连接你花园内的软管。