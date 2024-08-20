Premium高级系列金属喷枪
Premium高级系列金属喷枪，高质量的金属部件可提高坚固性和耐用性，适用于长时间的灌溉任务，握感舒适。
高质量的金属部件满足严格的灌溉需求。金属喷枪的握感舒适，金属饰面大大地提高了喷枪的坚固性和耐用性。扳机可锁定，手柄可旋转，用户可根据自己的操作偏好随意向前或向后调节手柄。通过控制阀，单手就可以调节水量。2种喷射模式可调，从强射流到锥面射流。既可以用来浇花浇植物，也可以用来清洁露台和花园家具上的污垢。备注：Karcher的软管和连接器可兼容市场上的标准扣压系统，也可以连接你花园内的软管。
特点和好处
可旋转手柄
- 可将喷枪手柄向前或向后旋转，让用户在使用时更舒适
符合人体工程学的控制阀
- 单手即可调节水量
扳机可以很容易地锁定到位
- 方便，持续地灌溉
喷射模式可被调节，从强射流到锥面射流
- 非常适合用于灌溉（锥面射流）和清洁（强射流）
柔软的塑料元件
- 防滑设计，握感舒适，防止受伤
高质量金属部件
- 坚固，使用寿命长
- 握感舒适，便于操作
自排空
- 最大限度地防止因受冻而损坏
技术说明
技术数据
|重量 (kg)
|0,2
|重量（含包装） (kg)
|0,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|225 x 42 x 105
设备
- 喷射模式数量: 2
- 可旋转手柄
- 手柄可锁定
- 水量可调节
- 自排空功能
- 柔软的塑料元件
- 金属
视频
应用领域
- 花坛、菜地
- 用于清洁轻度脏污的表面