一种套装满足多种灌溉需求。多功能喷枪适用于灌溉各种植物。防滴，4种喷射模式可选：淋浴，扁平射流，强射流，细雾。喷枪不仅可用来灌溉花园，还能用来清洁轻度污垢。扳机可锁定，手柄可旋转，用户可根据自己的操作偏好随意向前或向后调节手柄。此外，它还包含两个高质量的Plus系列通用软管连接器，其中一个带Aqua Stop（节水系统），一个G3/4水龙头转接器和一个G1/2缩径接头。因为有带Aqua Stop（节水系统）的软管连接器，断开软管和接头时无喷溅。软管连接器可以连接所有尺寸的软管。备注：Karcher的喷嘴和连接器可兼容市场上的标准扣压系统，也可以连接你花园内的软管。