Plus增强系列多功能喷枪组件
专为园艺灌溉而定制：多功能喷枪组件包含水龙头转接器和2个连接器，其中一个带Aqua Stop（节水系统）
一种套装满足多种灌溉需求。多功能喷枪适用于灌溉各种植物。防滴，4种喷射模式可选：淋浴，扁平射流，强射流，细雾。喷枪不仅可用来灌溉花园，还能用来清洁轻度污垢。扳机可锁定，手柄可旋转，用户可根据自己的操作偏好随意向前或向后调节手柄。此外，它还包含两个高质量的Plus系列通用软管连接器，其中一个带Aqua Stop（节水系统），一个G3/4水龙头转接器和一个G1/2缩径接头。因为有带Aqua Stop（节水系统）的软管连接器，断开软管和接头时无喷溅。软管连接器可以连接所有尺寸的软管。备注：Karcher的喷嘴和连接器可兼容市场上的标准扣压系统，也可以连接你花园内的软管。
特点和好处
特殊的薄膜技术
- 确保更换喷射模式以及关闭后不会出现滴漏
可旋转手柄
- 可将喷枪手柄向前或向后旋转，让用户在使用时更舒适
符合人体工程学的控制阀
- 单手即可调节水量
扳机可以很容易地锁定到位
- 方便，持续地灌溉
四种喷射模式，带锁定功能：淋浴，扁平射流，充气射流，喷雾
- 每块区域都能找到合适的喷射模式
柔软的塑料元件
- 防滑设计，握感舒适，防止受伤
可移动的淋浴盘
- 用于清洁堵塞喷嘴的薄膜
Aqua Stop（节水系统）
- 防止断开过程中的喷溅
通用接头（1/2", 5/8", 3/4"）
- 适用于所有的标准园艺水管
钩扣式系统
- 能够搭配所有知名品牌的水管
技术说明
技术数据
|颜色
|黄色
|重量 (kg)
|0,2
|重量（含包装） (kg)
|0,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|192 x 70 x 162
设备
- 喷射模式数量: 4
- 可旋转手柄
- 手柄可锁定
- 水量可调节
- 自排空功能
- 柔软的塑料元件
视频
应用领域
- 花园灌溉
- 花坛、菜地
- 用于清洁轻度脏污的表面
- 用于清洁落叶
- 用于轻柔地清洁娇嫩的植物，例如籽苗
- 绿篱、灌木