接头套装

理想的入门级喷嘴套装，含有喷嘴，2个软管连接器，其中一个带有Aqua Stop（节水系统）。可随时用来灌溉你的花园。

精心搭配好的喷嘴套装，用来灌溉你的花园。喷嘴适用于进行简单的灌溉任务。喷射模式连续可调，可按需求从强射流一直调节到锥面射流。喷枪既可用来给花和植物浇水，也能用来清洁花园内的粗颗粒物，污垢等。不使用喷嘴时，可以直接关闭喷嘴上的水流。本套装包含：一个G3/4水龙头转接器，一个G1/2缩径接头，一个通用型软管连接器，一个带Aqua Stop（节水系统）的通用型软管连接器，可防止断开过程中的喷溅。软管连接器普遍适用于所有标准园艺软管。备注：Karcher的软管和连接器可兼容市场上的标准扣压系统，也可以连接你花园内的软管。

特点和好处
小而紧凑
  • 操作简单
Aqua Stop（节水系统）
  • 防止断开过程中的喷溅
自排空
  • 最大限度地防止因受冻而损坏
喷射模式可被调节，从强射流到锥面射流
  • 非常适合用于灌溉（锥面射流）和清洁（强射流）
水管接头（1/2", 5/8"）
  • 适用于所有的标准园艺水管
技术说明

技术数据

颜色 黄色
重量 (kg) 0,1
重量（含包装） (kg) 0,1
尺寸(长x宽x高) (mm) 131 x 36 x 36

设备

  • 喷射模式数量: 2
  • 自排空功能
应用领域
  • 花坛、菜地
  • 用于清洁轻度脏污的表面