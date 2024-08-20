接头套装
理想的入门级喷嘴套装，含有喷嘴，2个软管连接器，其中一个带有Aqua Stop（节水系统）。可随时用来灌溉你的花园。
精心搭配好的喷嘴套装，用来灌溉你的花园。喷嘴适用于进行简单的灌溉任务。喷射模式连续可调，可按需求从强射流一直调节到锥面射流。喷枪既可用来给花和植物浇水，也能用来清洁花园内的粗颗粒物，污垢等。不使用喷嘴时，可以直接关闭喷嘴上的水流。本套装包含：一个G3/4水龙头转接器，一个G1/2缩径接头，一个通用型软管连接器，一个带Aqua Stop（节水系统）的通用型软管连接器，可防止断开过程中的喷溅。软管连接器普遍适用于所有标准园艺软管。备注：Karcher的软管和连接器可兼容市场上的标准扣压系统，也可以连接你花园内的软管。
特点和好处
小而紧凑
- 操作简单
Aqua Stop（节水系统）
- 防止断开过程中的喷溅
自排空
- 最大限度地防止因受冻而损坏
喷射模式可被调节，从强射流到锥面射流
- 非常适合用于灌溉（锥面射流）和清洁（强射流）
水管接头（1/2", 5/8"）
- 适用于所有的标准园艺水管
技术说明
技术数据
|颜色
|黄色
|重量 (kg)
|0,1
|重量（含包装） (kg)
|0,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|131 x 36 x 36
设备
- 喷射模式数量: 2
- 自排空功能
应用领域
- 花坛、菜地
- 用于清洁轻度脏污的表面