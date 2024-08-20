精心搭配好的喷嘴套装，用来灌溉你的花园。喷嘴适用于进行简单的灌溉任务。喷射模式连续可调，可按需求从强射流一直调节到锥面射流。喷枪既可用来给花和植物浇水，也能用来清洁花园内的粗颗粒物，污垢等。不使用喷嘴时，可以直接关闭喷嘴上的水流。本套装包含：一个G3/4水龙头转接器，一个G1/2缩径接头，一个通用型软管连接器，一个带Aqua Stop（节水系统）的通用型软管连接器，可防止断开过程中的喷溅。软管连接器普遍适用于所有标准园艺软管。备注：Karcher的软管和连接器可兼容市场上的标准扣压系统，也可以连接你花园内的软管。