一个套装，满足你基本的园艺灌溉需求。喷枪扳机可以很容易地锁定到位，实现连续灌溉，简化了工作内容。有两种喷射模式可供调节从强射流到锥面射流，既可以用来浇花，浇植被，也可以用来清洁露台和花园家具上的污垢。除了喷枪外，这个套装还包含：G3/4水龙头转接器和G1/2缩径接头，两个通用型软管连接器，其中一个带Aqua Stop（节水系统），可防止断开过程中的喷溅，即便是在断开喷嘴，水龙头依然开着的情况下，也不会发生喷溅。软管连接器普遍适用于所有标准园艺软管。备注：Karcher的软管和连接器可兼容市场上的标准扣压系统，也可以连接你花园内的软管。