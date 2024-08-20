水枪套装

随时用来灌溉你的 花园：喷枪组件包含一个喷枪，一个水龙头转接器和两个通用型软管连接器，其中一个含Aqua Stop（节水系统）。

一个套装，满足你基本的园艺灌溉需求。喷枪扳机可以很容易地锁定到位，实现连续灌溉，简化了工作内容。有两种喷射模式可供调节从强射流到锥面射流，既可以用来浇花，浇植被，也可以用来清洁露台和花园家具上的污垢。除了喷枪外，这个套装还包含：G3/4水龙头转接器和G1/2缩径接头，两个通用型软管连接器，其中一个带Aqua Stop（节水系统），可防止断开过程中的喷溅，即便是在断开喷嘴，水龙头依然开着的情况下，也不会发生喷溅。软管连接器普遍适用于所有标准园艺软管。备注：Karcher的软管和连接器可兼容市场上的标准扣压系统，也可以连接你花园内的软管。

特点和好处
符合人体工程学的控制阀
  • 单手调节水流
扳机手柄易于锁定
  • 方便，持续地灌溉
喷射模式可被调节，从强射流到锥面射流
  • 非常适合用于灌溉（锥面射流）和清洁（强射流）
Aqua Stop（节水系统）
  • 防止断开过程中的喷溅
自排空
  • 最大限度地防止因受冻而损坏
水管接头（1/2", 5/8"）
  • 适用于所有的标准园艺水管
钩扣式系统
  • 能够搭配所有知名品牌的水管
技术说明

技术数据

颜色 黄色
重量 (kg) 0,1
重量（含包装） (kg) 0,2
尺寸(长x宽x高) (mm) 167 x 42 x 142

设备

  • 喷射模式数量: 2
  • 手柄可锁定
  • 水量可调节
  • 自排空功能
应用领域
  • 花坛、菜地
  • 用于清洁轻度脏污的表面