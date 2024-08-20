OS 5.320 SV摆动喷头
OS 5.320 SV摆动喷头，喷洒宽度可调，带有便于平行排列的防溅罩。适用于最大320平方米的中型/大型表面。可调水量（0-最大）。
摆动喷头OS 5.320 SV用于浇灌中型和大型区域和花园。喷头覆盖范围可以无限调整——最大覆盖范围为220平方米。这款新型喷头具有极其耐用的齿轮驱动器。由于随附的尖刺或滑轨底座，卡赫新型摆动喷头现在更易于使用。它们具有集成的SplashGuard喷溅保护装置，便于对齐定位而不会溅湿。卡赫洒水喷头采用久经耐用的卡口系统，易于连接到园艺软管。使用卡赫设备是您明智的浇灌方式！
特点和好处
连续伸长调整
- 精确浇灌：
用于将悬挂设备的环状物整理在手柄中
- 用于储存/悬挂。
可调喷水宽度
- 进行针对性灌溉的不同喷水角度。
防溅罩
- 方便的对位
技术说明
技术数据
|喷灌面积 2 巴
|20 - 190 m²
|喷灌面积 4 巴
|30 - 320 m²
|喷嘴宽度 (2巴) (m)
|5 - 12
|喷嘴宽度 (4巴) (m)
|6 - 16
|覆盖面积 (2巴) (m)
|5 - 16
|覆盖面积 (4巴) (m)
|6 - 20
|颜色
|黑色
|重量 (kg)
|0,8
|重量（含包装） (kg)
|0,9
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|546 x 160 x 88
视频
应用领域
- 花园灌溉