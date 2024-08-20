摆动喷头OS 5.320 SV用于浇灌中型和大型区域和花园。喷头覆盖范围可以无限调整——最大覆盖范围为220平方米。这款新型喷头具有极其耐用的齿轮驱动器。由于随附的尖刺或滑轨底座，卡赫新型摆动喷头现在更易于使用。它们具有集成的SplashGuard喷溅保护装置，便于对齐定位而不会溅湿。卡赫洒水喷头采用久经耐用的卡口系统，易于连接到园艺软管。使用卡赫设备是您明智的浇灌方式！