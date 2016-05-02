自1962年公司成立以来，沃马不断发展高效的水射流技术。今天，秉承这一发展方向，沃马公司已经可以为客户提供4000公斤压力的水射流设备。相当于地球海底最深处水压指的4倍。



为了让客户能够从沃马获得始终品质如一的高质量设备，公司通过劳埃德注册质量保证有限公司通过了各项测试，包括DIN, EN, ISO。

2011年，沃马公司与全球知名的KARCHER公司合并，势必将为全球的客户提供更好的产品及服务。



目前，公司总部在德国杜伊斯堡，在全球拥有超过50个分支机构或合作伙伴。

沃马产品为客户提供大压力，大流量，符合工业工况的水射流产品，主要应用在以下领域：