WOMA超高压

 超高压水射流解决方案，满足各种工业，路政，海工，表面处理和清洗需求。                     

        

woma

自1962年公司成立以来，沃马不断发展高效的水射流技术。今天，秉承这一发展方向，沃马公司已经可以为客户提供4000公斤压力的水射流设备。相当于地球海底最深处水压指的4倍。


为了让客户能够从沃马获得始终品质如一的高质量设备，公司通过劳埃德注册质量保证有限公司通过了各项测试，包括DIN, EN, ISO。
2011年，沃马公司与全球知名的KARCHER公司合并，势必将为全球的客户提供更好的产品及服务。


目前，公司总部在德国杜伊斯堡，在全球拥有超过50个分支机构或合作伙伴。

沃马产品为客户提供大压力，大流量，符合工业工况的水射流产品，主要应用在以下领域：

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船舶翻新清洗

应用于船体表面清洗, 去除锈迹，去除漆层，去除橡胶等。      

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格栅，滑撬清洗

应用于涂装，喷漆车间滑撬，格栅除锈，除漆层。

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工业部件清洗

应用于零部件，过滤器等工业部件去毛刺，氯化层，污垢清洗。

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建筑施工

应用于混凝土翻新，钢构防腐前除锈，除漆。   

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模具清洗

应用于模具清垢，除锈等清洗。    

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罐体，容器清洗

应用于罐体，容器内部顽垢，高粘度附着物清洗。

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超高压切割

应用于磨料系统切割，石料，钢材，陶瓷等材料的切割。

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市政清洗

应用于管道，下水道清洗，路标清除等。

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飞机跑道除胶

应用于飞机跑道的橡胶清除，地面清洗。

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