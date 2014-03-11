蓝色能效
任何签署参与蓝色能效活动的业务活动都必须符合可靠的可持续发展规范和标准。蓝色能效确保了更高的透明度，能够为寻求可持续性解决方案和产品的个人或执行可持续发展的公司提供帮助和指导。
努力实现更好的世界：蓝色能效
绿色表示环保。蓝色表示可持续发展，它包含了成本效益、环境和社会。德国机械设备制造业联合会(VDMA)发起的“蓝色能效”活动也主要致力于这三个方面。包括Kärcher在内的额225家公司和37个组织及专业协会参与了这项活动，共同为实现同一目标而努力：确保地球上的长期生活质量。
责任第一
Kärcher自2012年初就成为了蓝色能效活动的积极成员。这项活动的主旨是将机械和系统工程设计带到可持续运动的前沿，并超越工业的限制将这些理念植入人们的心中。为了实现这个目的，在材料的效率、节约资源的生产过程及产品的持久性等方面的过程和可能性都将被记录和通告。蓝色能效显示了在可持续性方面工业中最重要的因素。Kärcher在此可以做出重要的贡献，因为对人和环境负责任已经成为Kärcher企业文化的重要组成部分。
“设计更好的世界”
蓝色能效可持续性活动的目标是成为优异环保产品和生产设计、创新环境技术以及展示可持续未来解决方案的主要中心，活动领域涵盖设备和系统设计以及政治和公共领域。这是因为我们必须携起手来共同应对不断增长的人口挑战：原因和技术。可持续性业务的活动领域和目标非常清晰：
- 能效：以更少的能源实现更高的效率。
- 能源利用：更高效地利用现有能源。开发和利用新的替代能源。
- 充分利用资源：充分利用原材料并开发新材料和替代原材料。
- 人员移动：开发解决方案，终结目前的这种形式汽车的时代。
- 再循环管理：避免、减少和主动地回收利用废物。
- 减少寿命周期成本：从原材料到发电，通过生产、使用和回收利用等活动，所有参与者的共同努力。
责任和任务是巨大的。我们前方的道路还很长。我们已经迈出了一步，其他人也将跟随着前进。可持续性不仅是未来的远景目标，而且是我们每天的责任和任务。这是因为它最终关系到每个人的未来。
Kärcher专业用途产品：节能特点和技巧
洗地吸干机
KIK系统
按照不同的需求/运营情况精确地定制设备参数：
- 涡轮功率
- 刷子电机的额定功率
- 行驶速度
- 配水 (B 80 W Bp)
F.A.C.T.系统
单独调节滚筒刷设备(BR)的刷子速度：
- 满足不同的清洗要求
- 在WHISPER CLEAN 模式下最多可节能15%
- 在FINE CLEAN 模式下最多可节能30%
- 在WHISPER和FINE CLEAN模式下可降低噪音，让操作者和环境受益。
eco!efficiency
- 新特性！RS型洗地吸干机上的eco!efficiency模式切换至eco!efficiency模式可以：
- 减少用水量
- 减少吸尘涡轮的功耗
- 减少刷子电机的功耗
- 减小清洗过程中的速度（更低的功耗）
- 相比于使用标准洗地吸干机进行深度清洗，它可以节约大量的电力和淡水（最多可达20%）
D.O.S.E. 清洁剂配量系统
- 清洁剂精确配量系统(0-3%)：
- 防止清洁剂过量：对于操作员来说，产生既环保又经济的水/清洁剂混合物是一项具有挑战性的任务。
- 减少废水污染，最多可节约25%的废水处理成本。
- 通过显著降低清洁剂的浓度保护操作员的健康并保护环境。
- 改善污水箱中防止生成微生物和细菌的能力。
- 水流量计和精密清洁剂泵实现了精确的配量。
微纤维技术
几乎不需要清洁剂 – 纤维卓越的水/污垢吸附能力和特殊的形状使其具有高清洁性能：
- 不需清洁剂，或只需稍许清洁剂就可以实现良好的清洗效果。
- 不需清洁剂意味着不会对操作员或环境造成影响。
- 独一无二：用于滚筒刷设备的微纤维技术是由Karcher独家开发和推出的产品。
WPD 100饮水机
节能模式
节能模式应始终处于活动状态。
- WPD 100的运行时间可独立设置。
- 如果设备数日不使用，例如在周末或夜间，它只会消耗很少的能源 (< 1 瓦).
- 这可以节约很多能源。
清洗通风缝
饮水机后侧的通风缝应定期清洗。这可以确保饮水机的所有部件能够拥有最佳的功能，并防止某些部件出现不必要的过热现象。
当处于最佳通风状态时，WPD饮水机的能效最高。这可以帮助节约能源
可重复使用的饮水杯
通过可重复使用的饮水杯替代一次性水杯达到保护环境的目的。
- Kärcher提供只采用塑料共聚酯制造的水瓶，没有对健康有害的双酚基丙烷。这意味着您可以畅享净水而不会受到增塑剂的伤害。
- 玻璃水瓶特别适用于办公环境。
- Eva Solo玻璃水瓶理想适用于会议使用。
使用CO2气瓶
- 对于提供苏打水的饮水机，应当使用最大规格的CO2气瓶(10 kg)。这具有以下优点：
- 不需要频繁更换CO2气瓶
- 可以避免不必要的运输
- WPD饮水机连续使用更长时间而不会被更换CO2气瓶中断。
- 没有不必要的维护工作。
产品碳足迹
- 我们每次使用能源都会留下CO2足迹，我们称之为“产品碳足迹” (PCF)。
- 使用Kärcher WPD 100饮水机，您将对环境保护作出重要贡献。
- 它不存在制造、运输和清洗水瓶和灌装水瓶的能源消耗。
- 因此，也不会存在由此导致的 CO2排放。
- 为了更好地对比，这里提供一组对比数据，WPD 100饮水机的产品碳足迹只有同规格水冷器的六分之一，并且小于同规格瓶式自动贩卖机的十分之一。
HD / HDS
eco!efficiency
坚持使用所有HDS设备上的eco!efficiency模式可以保证：
- 经济
- 环保
- 节能20%
- 减少20%的CO2排放量
合适的附件
为每种具体应用提供合适的附件。通过合适的附件，您可以更快地清洗，从而节约电能和用水量。
- 用于清洗顽固污垢的污垢喷磨机结合了点式水流喷射清洗和扁平蒸汽喷射清洗的优点
- 用于大面积清洗的地面清洗机
- 动力喷头可以将碰撞力提高40%，使喷磨剂的速度更快，从而确保彻底的清洗效果
- 旋转清洗刷可以温和并有效地清洗车辆
在喷枪上即可直接自动调节压力和水量
通过伺服控制，压力和水量可以在喷枪上自动调节：
- 根据具体任务调节为最佳的压力和水量
- 轻污垢可以用更少的水进行清洗，从而节约了水资源
提前停止供水
当使用长水管供水时，如有必要，可以提前停止供水，因为供水软管中的水足够完成剩下的清洗任务。
快速且容易地转移残余清洁剂
通过Switch-Chem化学品切换系统，清洁剂瓶无法完全排空。快速且简单地拆下清洁剂瓶，残余的清洁剂就会被转移到下一个瓶中。
真空吸尘器
T 12/1 eco!efficiency
使用T 12/1 eco!efficiency
- 节能并减少能源成本（最多可达40%）
- 减少成本
- 卓越的清洗性能，并且非常节能
- 超低噪音水平 (56 db(A)) 可实现24/7静音清洗
- 超强的永久过滤器可以使真空吸尘无需过滤袋，从而节约了过滤袋成本。
NT 35/1 Tact
Tact过滤器自动清洗系统不仅可以确保设备拥有始终如一的强吸力，而且能够让过滤器的寿命更长。
- 扁平折叠式过滤器可以通过强劲的气流自我清洗。优点：比传统过滤器系统的寿命长很多。
- 因此，过滤器很少需要更换，节约了成本和资源。
- 扁平折叠式过滤器还可以采用防腐蚀、可清洗的涤纶绒制造，从而非常耐用，甚至可用于潮湿应用。
Puzzi 8/1, 100, 200
对于轻污垢，只需一片清洁剂片
即可确保彻底的清洗效果
- 只使用一片清洁剂片即可在轻污垢上实现卓越的清洗性能。
- 水溶包装减少了浪费。
- 配量简单，可根据具体清洁任务容易地单独调节清洁剂用量。
- 单独的药片式包装可保护皮肤。
Puzzi 400 K
喷量可以根据具体清洗任务在5.5 l/min至1 l/min的范围内调节。
- 喷量可以根据具体清洗任务进行调节。
- 节约大量的水，具体取决于所选择的喷量。
- 减少废水污染，具体取决于所选择的喷量。
- 当使用更低喷量时，纺织品表面可以更快地干燥。