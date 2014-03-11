“设计更好的世界”

蓝色能效可持续性活动的目标是成为优异环保产品和生产设计、创新环境技术以及展示可持续未来解决方案的主要中心，活动领域涵盖设备和系统设计以及政治和公共领域。这是因为我们必须携起手来共同应对不断增长的人口挑战：原因和技术。可持续性业务的活动领域和目标非常清晰：

能效：以更少的能源实现更高的效率。

能源利用：更高效地利用现有能源。开发和利用新的替代能源。

充分利用资源：充分利用原材料并开发新材料和替代原材料。

人员移动：开发解决方案，终结目前的这种形式汽车的时代。

再循环管理：避免、减少和主动地回收利用废物。

减少寿命周期成本：从原材料到发电，通过生产、使用和回收利用等活动，所有参与者的共同努力。

责任和任务是巨大的。我们前方的道路还很长。我们已经迈出了一步，其他人也将跟随着前进。可持续性不仅是未来的远景目标，而且是我们每天的责任和任务。这是因为它最终关系到每个人的未来。