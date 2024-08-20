鼓风机 AB 30 Classic
AB 30 Classic 轻便高效，人性化的手柄设计方便电源线的收纳。轻松灵活调整摆放位置，四种吹风角度可调，加快干燥，三档风速调节。
AB 30 Classic 提供了高效、出色的清洁效果，紧凑设计支持最多三台机器叠放，减少存储空间。四种吹风角度调节，轻松灵活调整摆放位置，加快干燥。三档风速调节，满足不同场景的需求。
特点和好处
干燥时间更短确保地毯快速投入使用。
高效、低噪音的吹风机可于日间清洁使用。
集成电源线收纳集成电源线收纳，确保在运输中不会松脱。
符合人体生物学手柄
- 轻松运输
- 符合人机工学的手柄设计方便机器搬运
三档风速调节
- 应用范围更广
技术说明
技术数据
|速度设定
|3
|转速（1/2/3级） (rpm)
|1000 / 1250 / 1400
|额定功率 (W)
|520
|重量,不含附件 (kg)
|8,5
|重量（含包装） (kg)
|10,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|400 x 400 x 402
设备
- 安全等级: II
- 人机工学提手
- 集成式电源线收纳
应用领域
- 酒店行业（例如地毯干燥）
- 清洗行业（例如保洁）
- 建筑行业（例如提供大厦维修、结构、墙面干燥服务）