特殊规定和要求应用于专业罐体和容器清洗。全新krcher TankPro系列与机器技术完全匹配，我们为所有的清洗需求提供了一个出色的解决方案。对于我们来说，没有什么比这更有意义——这些TankPro产品为我们的客户提供了一个完全根据他们的个人需求量身定制的解决方案。所有的产品都是高浓缩的，因此特别经济有效。我们充分认识到我们对人类、机器和环境的责任，不使用任何有害于环境和健康的物质，同时保持最高的质量.