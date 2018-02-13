工商业
地毯
CarpetPro系列柔和和高效清洁和防护织物表面。该创新的系统降低了清洁和干燥时间，并延长了再次脏污，因此保护处理表面以及环境和节省您的预算。CarpetPro系列基于快干技术，将污垢结晶并收集。不再需要过洗地毯，结晶块只需在后续的维护清洁力简单的抽吸掉即可。地毯快速干燥并可立即使用
部分
在工业生产中，数百万的零件在准备涂装和装配前需要清洁。清洁性能的需求，表面防护和没有污垢残余在这个部分要求特别高。因此，凯驰研发出特别的高效清洁剂在使用传统的零件清洗机和凯驰生物部件清洗机时，能取得令人印象深刻的效果。其结果是，凯驰 PC Bio100和PC Bio200部件清洗机获得了“Automechanikaechanika奖”。所有的零件清洁剂都是无NTA和溶剂
车辆
我们的清洁剂是为所有的水硬度特别配方，并适用于凯驰冲洗系统。特殊的内容材料保护与水接触的部件并防止腐蚀。归功于他们的专利好人容易分离的配方，凯驰ASF产品对环境友好
水箱/容器
特殊规定和要求应用于专业罐体和容器清洗。全新krcher TankPro系列与机器技术完全匹配，我们为所有的清洗需求提供了一个出色的解决方案。对于我们来说，没有什么比这更有意义——这些TankPro产品为我们的客户提供了一个完全根据他们的个人需求量身定制的解决方案。所有的产品都是高浓缩的，因此特别经济有效。我们充分认识到我们对人类、机器和环境的责任，不使用任何有害于环境和健康的物质，同时保持最高的质量.