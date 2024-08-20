干冰机 IB 15/120
干冰清洗机IB 15/120 是市场上强有力的干冰清洗设备。牢靠，高耐用性以及干冰清洁的效果令人印象深刻
干冰清洗机IB 15/120 是强大的、健壮的和非常可靠的。智能的,详细的解决方案,比如箱体支架,冰排空,保持架和存储隔间也有助于其积极的总体印象,增加操作舒适。从技术的角度来看,解决方案在于细节,这就是为什么我们显著提高空气流机、软管、喷枪、喷嘴。结果:优秀的清洁性能。尽管它尺寸小,IB 15/120非常容易移动,可以由一个人很容易的操作,例如在楼梯。
特点和好处
喷嘴箱支架喷嘴和工具能够从机器上任何地方访问到 喷嘴箱连接在机器边来保护防止被污染
移动性在不平坦表面上实现舒适操控的机器平衡。 位于机器前面和后面的推杆使得它能够在楼梯上搬运
自动残冰清空工作完成后按下按钮，就会将箱中的干冰排空，防止机器被冻住。 机器不冷冻
强化玻璃纤维塑料干冰容器
- 优化的干冰绝缘保护
- 没有凝结形成
- 机器不会结冰
高效的机器内部气体流动
- 从机器向喷嘴输送干冰，途中不损坏干冰。
- 使用喷嘴，实现高清洁性能。
集成地面线圈
- 被清洁物体的简单接地
- 保护以防止目标物到使用者的冲击
- 改进的爆破方便性
整体式油水分离器
- 机器不会冻住。
完善的触发扳枪支架
- 始终安全存储触发扳枪。
- 理想位置（例如，更换喷嘴）
存放喷嘴和工具的整体式存储仓
- 每样东西都可以直接从机器存取/拆装。
技术说明
技术数据
|连接线 (kW)
|0,6
|罩/框架
|不锈钢(1.4301)
|电线长度 (m)
|7
|气压 (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|空气量
|干燥无油
|气流 (m³/min)
|2 - 12
|声压级 (dB(A))
|125
|干冰容量 (kg)
|40
|干冰球（直径） (mm)
|3
|干冰耗量 (kg/h)
|30 - 120
|电流相数(相) (Ph)
|1
|频率 (Hz)
|50 - 60
|电压 (V)
|220 - 240
|重量,不含附件 (kg)
|91
|重量（含附件） (kg)
|101,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Scope of supply
- 喷嘴罩，带起泡塑料插头
- 喷嘴螺纹润滑油
- 扁平喷射喷嘴
- 扁平喷射喷嘴插头: 8 mm
- 平扳手（用于更换喷嘴）: 2 件
- 圆形喷嘴，XL，长
- 带电动控制线和装置的喷砂管
- 喷砂枪（人体工程学，经济）
设备
- "仅空气"或"冰和空气"开关
- 电子控制
- 带集成式地线重绕器
- 油-水分离器
视频
应用领域
- 清洁铸模和铸造工具
- 去除塑料部件的毛刺
- 清洁锻造工具
- 清洗灌装系统和混合工厂
- 输送机的清洁，运输和处理系统
- 清洁烘炉
- 清洁印刷机及其周边环境
- 清洁木材加工机械
- 清洁发电机、涡轮机、开关柜和热交换器