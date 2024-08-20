干冰清洗机IB 15/120 是强大的、健壮的和非常可靠的。智能的,详细的解决方案,比如箱体支架,冰排空,保持架和存储隔间也有助于其积极的总体印象,增加操作舒适。从技术的角度来看,解决方案在于细节,这就是为什么我们显著提高空气流机、软管、喷枪、喷嘴。结果:优秀的清洁性能。尽管它尺寸小,IB 15/120非常容易移动,可以由一个人很容易的操作,例如在楼梯。