干冰机 IB 15/120

干冰清洗机IB 15/120 是市场上强有力的干冰清洗设备。牢靠，高耐用性以及干冰清洁的效果令人印象深刻

干冰清洗机IB 15/120 是强大的、健壮的和非常可靠的。智能的,详细的解决方案,比如箱体支架,冰排空,保持架和存储隔间也有助于其积极的总体印象,增加操作舒适。从技术的角度来看,解决方案在于细节,这就是为什么我们显著提高空气流机、软管、喷枪、喷嘴。结果:优秀的清洁性能。尽管它尺寸小,IB 15/120非常容易移动,可以由一个人很容易的操作,例如在楼梯。

特点和好处
干冰机 IB 15/120: 喷嘴箱支架
喷嘴箱支架
喷嘴和工具能够从机器上任何地方访问到 喷嘴箱连接在机器边来保护防止被污染
干冰机 IB 15/120: 移动性
移动性
在不平坦表面上实现舒适操控的机器平衡。 位于机器前面和后面的推杆使得它能够在楼梯上搬运
干冰机 IB 15/120: 自动残冰清空
自动残冰清空
工作完成后按下按钮，就会将箱中的干冰排空，防止机器被冻住。 机器不冷冻
强化玻璃纤维塑料干冰容器
  • 优化的干冰绝缘保护
  • 没有凝结形成
  • 机器不会结冰
高效的机器内部气体流动
  • 从机器向喷嘴输送干冰，途中不损坏干冰。
  • 使用喷嘴，实现高清洁性能。
集成地面线圈
  • 被清洁物体的简单接地
  • 保护以防止目标物到使用者的冲击
  • 改进的爆破方便性
整体式油水分离器
  • 机器不会冻住。
完善的触发扳枪支架
  • 始终安全存储触发扳枪。
  • 理想位置（例如，更换喷嘴）
存放喷嘴和工具的整体式存储仓
  • 每样东西都可以直接从机器存取/拆装。
技术说明

技术数据

连接线 (kW) 0,6
罩/框架 不锈钢(1.4301)
电线长度 (m) 7
气压 (bar/MPa) 2 - 16 / 0,2 - 1,6
空气量 干燥无油
气流 (m³/min) 2 - 12
声压级 (dB(A)) 125
干冰容量 (kg) 40
干冰球（直径） (mm) 3
干冰耗量 (kg/h) 30 - 120
电流相数(相) (Ph) 1
频率 (Hz) 50 - 60
电压 (V) 220 - 240
重量,不含附件 (kg) 91
重量（含附件） (kg) 101,5
尺寸(长x宽x高) (mm) 1000 x 800 x 1300

Scope of supply

  • 喷嘴罩，带起泡塑料插头
  • 喷嘴螺纹润滑油
  • 扁平喷射喷嘴
  • 扁平喷射喷嘴插头: 8 mm
  • 平扳手（用于更换喷嘴）: 2 件
  • 圆形喷嘴，XL，长
  • 带电动控制线和装置的喷砂管
  • 喷砂枪（人体工程学，经济）

设备

  • "仅空气"或"冰和空气"开关
  • 电子控制
  • 带集成式地线重绕器
  • 油-水分离器

视频

应用领域
  • 清洁铸模和铸造工具
  • 去除塑料部件的毛刺
  • 清洁锻造工具
  • 清洗灌装系统和混合工厂
  • 输送机的清洁，运输和处理系统
  • 清洁烘炉
  • 清洁印刷机及其周边环境
  • 清洁木材加工机械
  • 清洁发电机、涡轮机、开关柜和热交换器
附件