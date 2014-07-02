干冰机 IB 7/40 Classic

KärcherIB 7/40 Classic干冰清洗机具有出色的清洁性能。它的气流经过优化，因此，即使在低气压的条件下也能获得卓越的清洁效果。与其它Kärcher系列干冰清洗机一样，IB 7/40 Classic也具有优异的可靠性。采用Kärcher IB 7/40 Classic进行干冰喷砂不会造成作业中断问题。引入集尘箱清空这一新功能，只需轻轻按下按钮就能清空集尘箱。小型化设计使得该装置即使用于狭窄的空间内也能轻松操控。

Kärcher干冰喷砂机可实现高等级抛光效果。使用的全部组件均为高品质。精心开发的计量技术能够保证获得可靠的喷砂，而不会有冰留存到机器上。Kärcher喷砂机设计用于连续操作。其可靠性已经在众多测试中得到验证，包括现场试验及耐久试验。IB 7/40底盘的气流已获得优化，从而能够引导可用压缩空气通过机器到达喷嘴，实现低损耗。从而通过IB 7/40底盘，即便采用较低压力和耗气量（最大3.5 m³/min）也可获得出色的清洁效果。这种低资源耗费的另一个优点是低噪音。比如5 bar的喷砂压力，噪声级为ca. 80 dB(A)。IB 7/40底盘配备有一台残冰清空装置。这样，在作业完成后只需按下按钮就可将残留干冰从箱罐中去除，避免机器发生冻结。新干冰喷砂机还具有集成式油水分离器。可确保可靠的运行。喷砂压力及送冰速度都可通过按钮来作调节。所设定值显示在显示屏上。此外，可调取运行时间、每小时平均耗冰量及总耗冰量等统计数字。送冰速度与喷砂压力的调控可通过按键开关进行锁定。

特点和好处
干冰机 IB 7/40 Classic: 清晰的显示
设置值易于读取，大按钮和电子控制元件使操作很简单。
干冰机 IB 7/40 Classic: 自动残冰清空
工作完成后按下按钮，就会将箱中的干冰排空，防止机器被冻住。
干冰机 IB 7/40 Classic: 整体式油水分离器
机器不会冻住。
完善的触发扳枪支架
  • 始终安全存储触发扳枪。
  • 理想的定位（例如，拆卸喷嘴）
移动性
  • 在不平坦表面上实现舒适操控的机器平衡。
高效的机器内部气体流动
  • 从机器向喷嘴输送干冰，途中不损坏干冰。
  • 使用喷嘴，实现高清洁性能。
存放喷嘴和工具的整体式存储仓
  • 每样东西都可以直接从机器存取/拆装。
技术说明

技术数据

连接线 (kW) 0,6
罩/框架 不锈钢(1.4301)
电线长度 (m) 7
气压 (bar/MPa) 2 - 10 / 0,2 - 1
空气量 干燥无油
气流 (m³/min) 0,5 - 3,5
声压级 (dB(A)) 99
干冰容量 (kg) 15
干冰球（直径） (mm) 3
干冰耗量 (kg/h) 15 - 50
电流相数(相) (Ph) 1
频率 (Hz) 50 - 60
电压 (V) 220 - 240
重量,不含附件 (kg) 93
重量（含附件） (kg) 75
尺寸(长x宽x高) (mm) 768 x 510 x 1096

Scope of supply

  • 喷嘴螺纹润滑油
  • 扁平喷射喷嘴
  • 平扳手（用于更换喷嘴）: 2 件
  • 带电动控制线和装置的喷砂管
  • 喷砂枪（人体工程学，经济）
  • 工具袋

设备

  • 电子控制
  • 油-水分离器

应用领域
  • 清洁铸模和铸造工具
  • 去除塑料部件的毛刺
  • 清洁锻造工具
  • 清洁瓶装设备和搅拌设备
  • 清洁输送机、运输和搬运系统
  • 清洁烘炉
  • 清洁印刷机及其周边环境
  • 清洁木材加工机械
  • 清洁发电机、涡轮机、开关柜和热交换器
