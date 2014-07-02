Kärcher干冰喷砂机可实现高等级抛光效果。使用的全部组件均为高品质。精心开发的计量技术能够保证获得可靠的喷砂，而不会有冰留存到机器上。Kärcher喷砂机设计用于连续操作。其可靠性已经在众多测试中得到验证，包括现场试验及耐久试验。IB 7/40底盘的气流已获得优化，从而能够引导可用压缩空气通过机器到达喷嘴，实现低损耗。从而通过IB 7/40底盘，即便采用较低压力和耗气量（最大3.5 m³/min）也可获得出色的清洁效果。这种低资源耗费的另一个优点是低噪音。比如5 bar的喷砂压力，噪声级为ca. 80 dB(A)。IB 7/40底盘配备有一台残冰清空装置。这样，在作业完成后只需按下按钮就可将残留干冰从箱罐中去除，避免机器发生冻结。新干冰喷砂机还具有集成式油水分离器。可确保可靠的运行。喷砂压力及送冰速度都可通过按钮来作调节。所设定值显示在显示屏上。此外，可调取运行时间、每小时平均耗冰量及总耗冰量等统计数字。送冰速度与喷砂压力的调控可通过按键开关进行锁定。