电池驱动，从而远离了和线缆绊倒有关的危险。我们的BD 30/4 C Bp Pack紧凑洗地吸干机在多达300平方米小面积内的表现令人印象深刻。无论是天然或人造石、环氧树脂、漆布或者PVC，都比手工清洗显著更快更彻底，如需要机器也可反向抽吸，由于配有旋转抽吸条，也可在其它机动场合使用。带有色标的控制元件，精心设计并极易操作的理念，也可在快速方便地更换功能强大的快速充电的锂离子电池中得到体现。这台机器的重量只有20公斤，便于在不同的楼层使用，即使没有电梯也便于在不同的楼层使用。