洗地吸干机 BD 30/4 C Bp Pack Li

应用灵活，外形超紧凑，重量仅20kg；电池驱动的BD 30/4 C Bp Pack洗地吸干机适用于快速清洗300平米的作业面积。

电池驱动，从而远离了和线缆绊倒有关的危险。我们的BD 30/4 C Bp Pack紧凑洗地吸干机在多达300平方米小面积内的表现令人印象深刻。无论是天然或人造石、环氧树脂、漆布或者PVC，都比手工清洗显著更快更彻底，如需要机器也可反向抽吸，由于配有旋转抽吸条，也可在其它机动场合使用。带有色标的控制元件，精心设计并极易操作的理念，也可在快速方便地更换功能强大的快速充电的锂离子电池中得到体现。这台机器的重量只有20公斤，便于在不同的楼层使用，即使没有电梯也便于在不同的楼层使用。

特点和好处
洗地吸干机 BD 30/4 C Bp Pack Li: 已包含强劲锂离子电池
已包含强劲锂离子电池
完全免维护的锂电池，寿命比常规电池长数倍 随充随停，安全可靠
洗地吸干机 BD 30/4 C Bp Pack Li: 紧凑的尺寸
紧凑的尺寸
储存仅需很少空间 可用乘用车轻松运载
洗地吸干机 BD 30/4 C Bp Pack Li: 弯扒
弯扒
即便在狭小转弯处也拥有可靠的吸水能力 亦可在后退中抽吸 包含耐油吸扒
包含外置充电器
  • 轻松存储
  • 任何电压插座都可以使用
  • 快充
始终如一的高品质部件和材料
  • 高质量的铝制锁止和底盘
  • 坚固、耐用的品质
节能模式
  • 有助于接水和延长电池运行时间
  • 通过更长的清洁周期节约成本和降低清洁剂消耗
  • 减低操作噪音
外观紧凑，灵活机动
  • 在狭小和凌乱表面也可以高效清洁
  • 可调节把手，90度墙面也可使用
重量仅20kg
  • 轻松运输
  • 不同楼层间使用无需电梯
  • 一个人也可轻松放到车上
技术说明

技术数据

驱动类型 电池
牵引驱动 通过刷子旋转前进
主刷工作宽度(公厘) (mm) 280
抽吸工作宽度 (mm) 325
清水箱/污水箱 (l) 4 / 4
理论工作面积 (m²/h) 900
实际工作面积 (m²/h) 600
电池 (V/Ah) 36,5 / 5,2
电池续航时间 (h) max. 1
电池充电时间 (h) 3
充电器电源 (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
主刷转速 (rpm) 150
主刷触地压力 (g/cm²/kg) 20 / 10
耗水量 (l/min) 1
声压级 (dB(A)) max. 70
额定功率 (W) max. 240
重量,不含附件 (kg) 19,8
尺寸(长x宽x高) (mm) 555 x 375 x 1050

Scope of supply

  • 盘刷: 1 件
  • 电池
  • 充电器
  • 防滑轮
  • 弯扒

设备

  • 双水箱系统
洗地吸干机 BD 30/4 C Bp Pack Li
视频

附件