洗地吸干机 BD 50/50 C Bp Classic *KAP
手推式（紧凑型)，主刷工作宽度：510 mm，实际工作效率：2000 m²/h 建议零售价：￥10499.00
特点和好处
价格优惠的入门级机型高性价比 保留重要的使用功能
操作简单标识易懂，操控面板清晰 简易上手 简单，黄色代表控制件，操作简单
大容量水箱非常容易移动 清洁视野良好
配备电磁阀和运输辊，使用舒适
- 关机后水路电磁阀自动关闭
- 折叠运输脚轮让两部清洁法更便利
- 折叠运输脚轮让机器移动便捷
适用于标准电池型号的大尺寸电池箱
- 打开电池箱非常方便，可快速更换电池
- 适用于多班组使用
HOME基座
- 为安装新附件提供了延展的可能
- 可延展其他清洁用具
简易操作面板
- 一键操作
- 非常方便使用
用黄颜色区别功能操作键
- 易于上手，对于从未使用过的使用者来说，减少了培训时间
直、弧吸耙
- 适用于各种地面工况
质量可靠的控制单元
- 适合日常使用
- 非常耐用。
技术说明
技术数据
|驱动类型
|电池
|牵引驱动
|通过刷子旋转前进
|主刷工作宽度(公厘) (mm)
|510
|抽吸工作宽度 (mm)
|850
|清水箱/污水箱 (l)
|50 / 50
|理论工作面积 (m²/h)
|max. 2040
|实际工作面积 (m²/h)
|1200
|电池 (V/Ah)
|24 / 105
|电池续航时间 (h)
|max. 3
|充电器电源 (V)
|220 - 240
|主刷转速 (rpm)
|155
|主刷触地压力 (g/cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|通道转弯宽度 (mm)
|1240
|耗水量 (l/min)
|max. 2,3
|声压级 (dB(A))
|66 - 66
|额定功率 (W)
|max. 1100
|重量,不含附件 (kg)
|53
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1170 x 570 x 1025
Scope of supply
- 盘刷: 1 件
- 直扒: 1 件
设备
- 双水箱系统
视频