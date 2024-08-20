洗地吸干机 BD 50/50 C Bp Classic *KAP

手推式（紧凑型)，主刷工作宽度：510 mm，实际工作效率：2000 m²/h 建议零售价：￥10499.00

特点和好处
洗地吸干机 BD 50/50 C Bp Classic *KAP: 价格优惠的入门级机型
价格优惠的入门级机型
高性价比 保留重要的使用功能
洗地吸干机 BD 50/50 C Bp Classic *KAP: 操作简单
操作简单
标识易懂，操控面板清晰 简易上手 简单，黄色代表控制件，操作简单
洗地吸干机 BD 50/50 C Bp Classic *KAP: 大容量水箱
大容量水箱
非常容易移动 清洁视野良好
配备电磁阀和运输辊，使用舒适
  • 关机后水路电磁阀自动关闭
  • 折叠运输脚轮让两部清洁法更便利
  • 折叠运输脚轮让机器移动便捷
适用于标准电池型号的大尺寸电池箱
  • 打开电池箱非常方便，可快速更换电池
  • 适用于多班组使用
HOME基座
  • 为安装新附件提供了延展的可能
  • 可延展其他清洁用具
简易操作面板
  • 一键操作
  • 非常方便使用
用黄颜色区别功能操作键
  • 易于上手，对于从未使用过的使用者来说，减少了培训时间
直、弧吸耙
  • 适用于各种地面工况
质量可靠的控制单元
  • 适合日常使用
  • 非常耐用。
技术说明

技术数据

驱动类型 电池
牵引驱动 通过刷子旋转前进
主刷工作宽度(公厘) (mm) 510
抽吸工作宽度 (mm) 850
清水箱/污水箱 (l) 50 / 50
理论工作面积 (m²/h) max. 2040
实际工作面积 (m²/h) 1200
电池 (V/Ah) 24 / 105
电池续航时间 (h) max. 3
充电器电源 (V) 220 - 240
主刷转速 (rpm) 155
主刷触地压力 (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
通道转弯宽度 (mm) 1240
耗水量 (l/min) max. 2,3
声压级 (dB(A)) 66 - 66
额定功率 (W) max. 1100
重量,不含附件 (kg) 53
尺寸(长x宽x高) (mm) 1170 x 570 x 1025

Scope of supply

  • 盘刷: 1 件
  • 直扒: 1 件

设备

  • 双水箱系统
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视频

附件