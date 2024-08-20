BD43/25 C 自走式电池驱动盘刷洗地机，具有机身紧凑、行动方便、工作噪音低并且易于操作等优点。工作宽度达到43 cm 并配有一个25升水箱。本机非常适合清洁狭小的区域或脏乱的工况。使用者在使用时可以保有较好的视野。BD 43/25 C 的 EASY易操作系统和黄色部件标示设计方便使用和维修。我们推荐在每使用达到900平方米的清洁任务完成后，对本机进行简单的维护保养。直或弯型吸水耙可以分开单独订购。