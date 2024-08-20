洗地吸干机 BD 43/25 C Bp
电池驱动的BD43/25 C洗地机配有盘刷清洁技术，设计更贴近人机工程，清洁效率达到 1700㎡/h。 适合对于面积在900平方米以内的区域进行日常基本清洁。
BD43/25 C 自走式电池驱动盘刷洗地机，具有机身紧凑、行动方便、工作噪音低并且易于操作等优点。工作宽度达到43 cm 并配有一个25升水箱。本机非常适合清洁狭小的区域或脏乱的工况。使用者在使用时可以保有较好的视野。BD 43/25 C 的 EASY易操作系统和黄色部件标示设计方便使用和维修。我们推荐在每使用达到900平方米的清洁任务完成后，对本机进行简单的维护保养。直或弯型吸水耙可以分开单独订购。
特点和好处
耐用的控制组件针对日常使用 耐用可靠的机器
操作简单标识易懂，操控面板清晰 关机后水路电磁阀自动关闭 简单，黄色代表控制件，操作简单
经凑机型非常灵活和易于使用 待清洗表面视野良好。
适用于标准电池型号的大尺寸电池箱
- 电池仓设计方便更换电池
- 适用于多班组使用
HOME基座
- 可选项搭载附件列如挂钩、额外水箱、拖把等
- 可延展其他清洁用具
25到35升水箱级别的入门型机型
- 高性价比
- 精简到重要的功能
黄色标示控制组件
- 黄色标示控制组件使用简易，减少培训时间
直或弯型吸水耙
- 允许对常见地板进行最佳调整
技术说明
技术数据
|驱动类型
|电池
|牵引驱动
|通过刷子旋转前进
|主刷工作宽度(公厘) (mm)
|430
|抽吸工作宽度 (mm)
|750
|清水箱/污水箱 (l)
|25 / 25
|理论工作面积 (m²/h)
|1720
|实际工作面积 (m²/h)
|1250
|电池 (V)
|24
|电池续航时间 (h)
|max. 2
|主刷转速 (rpm)
|180
|主刷触地压力 (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|耗水量 (l/min)
|max. 2,7
|额定功率 (W)
|1100
|重量,不含附件 (kg)
|44
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- 盘刷: 1 件
- V型刮条
设备
- 双水箱系统
