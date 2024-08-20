洗地吸干机 BD 43/25 C Bp

电池驱动的BD43/25 C洗地机配有盘刷清洁技术，设计更贴近人机工程，清洁效率达到 1700㎡/h。 适合对于面积在900平方米以内的区域进行日常基本清洁。

BD43/25 C 自走式电池驱动盘刷洗地机，具有机身紧凑、行动方便、工作噪音低并且易于操作等优点。工作宽度达到43 cm 并配有一个25升水箱。本机非常适合清洁狭小的区域或脏乱的工况。使用者在使用时可以保有较好的视野。BD 43/25 C 的 EASY易操作系统和黄色部件标示设计方便使用和维修。我们推荐在每使用达到900平方米的清洁任务完成后，对本机进行简单的维护保养。直或弯型吸水耙可以分开单独订购。

特点和好处
洗地吸干机 BD 43/25 C Bp: 耐用的控制组件
针对日常使用 耐用可靠的机器
洗地吸干机 BD 43/25 C Bp: 操作简单
标识易懂，操控面板清晰 关机后水路电磁阀自动关闭 简单，黄色代表控制件，操作简单
洗地吸干机 BD 43/25 C Bp: 经凑机型
非常灵活和易于使用 待清洗表面视野良好。
适用于标准电池型号的大尺寸电池箱
  • 电池仓设计方便更换电池
  • 适用于多班组使用
HOME基座
  • 可选项搭载附件列如挂钩、额外水箱、拖把等
  • 可延展其他清洁用具
25到35升水箱级别的入门型机型
  • 高性价比
  • 精简到重要的功能
黄色标示控制组件
  • 黄色标示控制组件使用简易，减少培训时间
直或弯型吸水耙
  • 允许对常见地板进行最佳调整
技术说明

技术数据

驱动类型 电池
牵引驱动 通过刷子旋转前进
主刷工作宽度(公厘) (mm) 430
抽吸工作宽度 (mm) 750
清水箱/污水箱 (l) 25 / 25
理论工作面积 (m²/h) 1720
实际工作面积 (m²/h) 1250
电池 (V) 24
电池续航时间 (h) max. 2
主刷转速 (rpm) 180
主刷触地压力 (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
耗水量 (l/min) max. 2,7
额定功率 (W) 1100
重量,不含附件 (kg) 44
尺寸(长x宽x高) (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • 盘刷: 1 件
  • V型刮条

设备

  • 双水箱系统
洗地吸干机 BD 43/25 C Bp

视频

附件