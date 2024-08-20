HD 9/25 G经典冷水高压清洗机的工作压力高达250巴，每小时900升水，曲轴泵坚固耐用，可以轻松掌握甚至高要求的清洗任务。得益于强大的EU STAGE V汽油发动机，无需外部电源，并配备了坚固的管状钢框架和防刺穿车轮，HD 9/25 G Classic适用于建筑工地、手工艺品、市政或建筑服务承包商的重型使用。一个符合人体工学的推柄，非常紧凑的尺寸和附件存储，例如，高压软管和喷枪，使机器易于处理和运输的汽车。重要的机器部件易于检修，并由热阀和安全阀以及大型滤水器有效保护。