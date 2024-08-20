高压清洗机 HD 9/25 G Classic
HD 9/25 G是我们经典系列中最强大的冷水高压清洗机，配备汽油发动机。它以其自给自足的电源和高达250巴的工作压力而著称。
HD 9/25 G经典冷水高压清洗机的工作压力高达250巴，每小时900升水，曲轴泵坚固耐用，可以轻松掌握甚至高要求的清洗任务。得益于强大的EU STAGE V汽油发动机，无需外部电源，并配备了坚固的管状钢框架和防刺穿车轮，HD 9/25 G Classic适用于建筑工地、手工艺品、市政或建筑服务承包商的重型使用。一个符合人体工学的推柄，非常紧凑的尺寸和附件存储，例如，高压软管和喷枪，使机器易于处理和运输的汽车。重要的机器部件易于检修，并由热阀和安全阀以及大型滤水器有效保护。
特点和好处
独立性允许独立于外部电源。 符合废气排放标准EU第五阶段的要求 方便的手动拉启动。
优异的移动性防刺穿车轮保证永久的高机动性。 这种小巧的机器也很容易在狭窄的区域操作。 攜帶方便，運輸容易，節省地方——可穩妥地安放在一輛標準汽車內。
坚固耐用坚固的管状钢框架可靠地保护机器免受损坏。 经验证的安全技术，如热安全阀和滤水器。 带陶瓷活塞的曲轴泵
附件的存储可能性
- 便捷的附件存储和安全的搬运设计
- 符合人体工程学的手柄和软管存储。
技术说明
技术数据
|水流量 (l/h)
|900
|工作压力 (bar/MPa)
|250 / 25
|最大压力 (bar/MPa)
|300 / 30
|进水
|3/4″
|驱动类型
|汽油
|发动机类型
|G390FA
|同时用户数
|1
|移动性
|高
|重量（含附件） (kg)
|56,8
|重量（含包装） (kg)
|64,8
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|878 x 538 x 702
Scope of supply
- 喷枪: 标准
- 高压管长度: 10 m
- 电动喷头
- 水过滤
设备
- 框架式
- 带陶瓷活塞的曲轴泵