高压清洗机 HD 5/11 P 高压清洗机

HD 5/11 P紧凑、轻质、具有高移动性。设备详细信息：推柄、黄铜缸盖和自动泄压。可立式和卧式作业。

HD 5/11 P移动式高压清洗机的紧凑构造风格、轻质和杰出的移动性，都给人以深刻印象。这款机器具备可靠的3活塞柱塞泵和黄铜缸盖。附加的手柄方便了为机器加载和运输。这款高压清洗机适合立式和卧式作业。实用的附件存储包括喷嘴箱、存放表面清洗剂的螺纹接口(M18x1.5)以及可靠固定高压软管的橡皮带。自动泄压系统的优势令人惊艳：它保护组件，延长服务寿命，降低了维护和维修成本。确保了显着降低高压触发扳枪的真空排气量，使操作者可以舒适地工作。可伸缩的手柄减少了存储和运输的工作时间及对空间的需求。

特点和好处
高压清洗机 HD 5/11 P 高压清洗机: 省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。 EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
高压清洗机 HD 5/11 P 高压清洗机: 优异的移动性
优异的移动性
机器前部的整体式手柄，方便装运 紧凑设计，重量轻
高压清洗机 HD 5/11 P 高压清洗机: 灵活性
灵活性
可立式和卧式作业 喷射设备单独的存放和运输位置 机器在卧式作业时提供更大稳定性
质量
  • 自动泄压阀保护组件，延长使用寿命
  • 高品质黄铜缸盖
附件存放处
  • 螺纹接口（M 18 × 1.5）支持将表面清洁剂直接存放在机器上。
  • 存储三维喷嘴和旋转喷嘴的喷嘴仓
  • 固定高压软管的橡皮带
技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 1
电压 (V) 220
频率 (Hz) 50
水流量 (l/h) 490
进水温度 (°C) max. 60
工作压力 (bar/MPa) 110 / 11
最大压力 (bar/MPa) 160 / 16
连接线 (kW) 2,2
电源线 (m) 5
进水 3/4″
重量（含附件） (kg) 20,9
重量（含包装） (kg) 23
尺寸(长x宽x高) (mm) 351 x 312 x 904

Scope of supply

  • 喷枪: 无后作力技术
  • 高压管长度: 10 m
  • 高压管规格: DN 6，250巴
  • 喷枪: 840 mm

设备

  • 压力开关控制
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应用领域
  • 房屋立面清洗
  • 施工现场
  • 地面和墙壁清洗
  • 外部区域
  • 车辆
  • 机器和组件
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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