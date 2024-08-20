高压清洗机 HD 5/11 P 高压清洗机
HD 5/11 P紧凑、轻质、具有高移动性。设备详细信息：推柄、黄铜缸盖和自动泄压。可立式和卧式作业。
HD 5/11 P移动式高压清洗机的紧凑构造风格、轻质和杰出的移动性，都给人以深刻印象。这款机器具备可靠的3活塞柱塞泵和黄铜缸盖。附加的手柄方便了为机器加载和运输。这款高压清洗机适合立式和卧式作业。实用的附件存储包括喷嘴箱、存放表面清洗剂的螺纹接口(M18x1.5)以及可靠固定高压软管的橡皮带。自动泄压系统的优势令人惊艳：它保护组件，延长服务寿命，降低了维护和维修成本。确保了显着降低高压触发扳枪的真空排气量，使操作者可以舒适地工作。可伸缩的手柄减少了存储和运输的工作时间及对空间的需求。
特点和好处
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。 EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
优异的移动性机器前部的整体式手柄，方便装运 紧凑设计，重量轻
灵活性可立式和卧式作业 喷射设备单独的存放和运输位置 机器在卧式作业时提供更大稳定性
质量
- 自动泄压阀保护组件，延长使用寿命
- 高品质黄铜缸盖
附件存放处
- 螺纹接口（M 18 × 1.5）支持将表面清洁剂直接存放在机器上。
- 存储三维喷嘴和旋转喷嘴的喷嘴仓
- 固定高压软管的橡皮带
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|1
|电压 (V)
|220
|频率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|490
|进水温度 (°C)
|max. 60
|工作压力 (bar/MPa)
|110 / 11
|最大压力 (bar/MPa)
|160 / 16
|连接线 (kW)
|2,2
|电源线 (m)
|5
|进水
|3/4″
|重量（含附件） (kg)
|20,9
|重量（含包装） (kg)
|23
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|351 x 312 x 904
Scope of supply
- 喷枪: 无后作力技术
- 高压管长度: 10 m
- 高压管规格: DN 6，250巴
- 喷枪: 840 mm
设备
- 压力开关控制
应用领域
- 房屋立面清洗
- 施工现场
- 地面和墙壁清洗
- 外部区域
- 车辆
- 机器和组件