HD 5/11 P移动式高压清洗机的紧凑构造风格、轻质和杰出的移动性，都给人以深刻印象。这款机器具备可靠的3活塞柱塞泵和黄铜缸盖。附加的手柄方便了为机器加载和运输。这款高压清洗机适合立式和卧式作业。实用的附件存储包括喷嘴箱、存放表面清洗剂的螺纹接口(M18x1.5)以及可靠固定高压软管的橡皮带。自动泄压系统的优势令人惊艳：它保护组件，延长服务寿命，降低了维护和维修成本。确保了显着降低高压触发扳枪的真空排气量，使操作者可以舒适地工作。可伸缩的手柄减少了存储和运输的工作时间及对空间的需求。