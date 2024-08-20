HD 7/10 CXF
冷水高压清洗机，用于食品业日常商业应用。具有紧凑式结构，结实的构造以及更大的可操纵性，该装置属于紧凑型。两侧支撑的高压管卷轴，保持压力软管整齐，其长度可确保宽工作半径。
直立式HD 7/10CXF具有显着的机动性、紧凑度和卓越的性能。该设备配置了高压管卷轴，缠绕了15m软管，具有结实的高性能电动机以及3活塞轴流泵，HD 7/10 CXF可完成各种清洁功能。该装置具备熟悉的Kärcher特征，例如完整的耐震塑料盖，可保护高压泵防止损坏和污染。其它特点包括电源线存储（带插头锁）以及喷嘴厢，合理布置在装置后部。清洗机配置了3通喷嘴，可快速、容易地调节水喷射。可以选择高压笔直喷射、高压扁平喷射（25°）以及低压扁平喷射。低压扁平喷射（40°）用于配发清洁剂。使用清洁剂计量阀，可以通过高压喷射连续混合清洁剂。大容量油箱，可以确保总是充分润滑装置。可以通过视窗很容易地从外面检查油位。3活塞轴流泵和陶瓷活塞以及黄铜柱头，确保长使用寿命以及低故障率。新开发泵的特点是进水口以及高压出水口均采用黄铜制造，耐破裂和防腐性能好。
特点和好处
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
- 最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。
- EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
卫生要求
- 带有食品级压力软管和坚固灰色轮的集成式高压管卷轴
- 进水温度高达80°C
- 耐磨的灰色轮。
实用的清洁剂系统
- 用于顽固污物的清洁剂吸入系统。
- “Inno Foam Set”高压泡沫系统可以在需要时使用。
伺服控制
- 温和清洁敏感表面。
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|3
|电压 (V)
|400
|频率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|250 - 700
|进水温度 (°C)
|80
|工作压力 (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|最大压力 (bar/MPa)
|120 / 12
|连接线 (kW)
|3
|重量（含附件） (kg)
|36,5
|重量（含包装） (kg)
|39
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|360 x 400 x 925
Scope of supply
- 喷枪: EASY!Force 食品
- 高压管长度: 15 m
- 高压管种类: 为食品行业而设计
- 不锈钢喷杆: 840 mm
- 伺服控制
设备
- 集成式高压管卷轴
- 清洁剂功能: 吸水
- 压力开关控制
- 无级可变压力和水流控制
