直立式HD 7/10CXF具有显着的机动性、紧凑度和卓越的性能。该设备配置了高压管卷轴，缠绕了15m软管，具有结实的高性能电动机以及3活塞轴流泵，HD 7/10 CXF可完成各种清洁功能。该装置具备熟悉的Kärcher特征，例如完整的耐震塑料盖，可保护高压泵防止损坏和污染。其它特点包括电源线存储（带插头锁）以及喷嘴厢，合理布置在装置后部。清洗机配置了3通喷嘴，可快速、容易地调节水喷射。可以选择高压笔直喷射、高压扁平喷射（25°）以及低压扁平喷射。低压扁平喷射（40°）用于配发清洁剂。使用清洁剂计量阀，可以通过高压喷射连续混合清洁剂。大容量油箱，可以确保总是充分润滑装置。可以通过视窗很容易地从外面检查油位。3活塞轴流泵和陶瓷活塞以及黄铜柱头，确保长使用寿命以及低故障率。新开发泵的特点是进水口以及高压出水口均采用黄铜制造，耐破裂和防腐性能好。