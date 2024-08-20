高清7/18-4 Classic清洗机采用高性能三相电机，使用700 l / h水能完成基本的清洁任务。高质量的部件确保更大的可靠性和耐用性。低维护，易于服务，可完全接触到所有重要的组件。降低清洁次数保证高度的盈利能力与清洗效果。该机操作直观,因此特别用户友好。紧凑的尺寸和低重量也使得高压清洗机易于操作。充足的存储空间可用来存储喷杆,喷嘴和其他配件。