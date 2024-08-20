高压清洗机 HD 7/18-4

低维护量且可靠：HD 7/18-4 Classic高压清洗机。具有强大的曲轴泵、坚固不易损坏的陶瓷活塞、创新的密封技术和 700 l/h的水流量。

高清7/18-4 Classic清洗机采用高性能三相电机，使用700 l / h水能完成基本的清洁任务。高质量的部件确保更大的可靠性和耐用性。低维护，易于服务，可完全接触到所有重要的组件。降低清洁次数保证高度的盈利能力与清洗效果。该机操作直观,因此特别用户友好。紧凑的尺寸和低重量也使得高压清洗机易于操作。充足的存储空间可用来存储喷杆,喷嘴和其他配件。

特点和好处
高压清洗机 HD 7/18-4: 坚固耐用
坚固耐用
大型的曲轴泵和带耐用滚珠轴承的曲轴连杆机构 减少磨损的陶瓷活塞 延长使用时间的高性能密封包装
高压清洗机 HD 7/18-4: 维护非常简单
维护非常简单
宽大的机盖，便于接触所有维修和维护涉及的组件 大型水细滤器，给予泵更佳保护 一体式喷嘴存储
高压清洗机 HD 7/18-4: 强效的清洁力
强效的清洁力
Karcher带专利的强力扁平喷嘴：冲击压力比传统喷嘴大40% 大面积去污和清洁
优异的移动性
  • 大号车轮和符合人体工程学设计的推柄，确保了更佳的转向操控性和搬运的便利性
  • 可折叠推柄节省了存储空间
技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 3
电压 (V) 400
频率 (Hz) 50
水流量 (l/h) 520 - 700
进水温度 (°C) 60
工作压力 (bar/MPa) 70 - 180 / 7 - 18
最大压力 (bar) 220
连接线 (kW) 4,9
重量（含附件） (kg) 56
尺寸(长x宽x高) (mm) 709 x 469 x 1000

Scope of supply

  • 喷枪: 标准
  • 高压管长度: 10 m
  • 高压管规格: DN 6，250巴
  • 不锈钢喷杆: 840 mm
  • 电动喷头

设备

  • 防缠绕系统（AVS）
  • 压力开关控制
  • 带陶瓷活塞的曲轴泵
高压清洗机 HD 7/18-4
高压清洗机 HD 7/18-4
高压清洗机 HD 7/18-4
应用领域
  • 车辆清洗
  • 清洗户外区域
  • 车间清洗
  • 服务站清洗
  • 游泳池清洗
附件