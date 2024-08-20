高压清洗机 HD 7/18-4
低维护量且可靠：HD 7/18-4 Classic高压清洗机。具有强大的曲轴泵、坚固不易损坏的陶瓷活塞、创新的密封技术和 700 l/h的水流量。
高清7/18-4 Classic清洗机采用高性能三相电机，使用700 l / h水能完成基本的清洁任务。高质量的部件确保更大的可靠性和耐用性。低维护，易于服务，可完全接触到所有重要的组件。降低清洁次数保证高度的盈利能力与清洗效果。该机操作直观,因此特别用户友好。紧凑的尺寸和低重量也使得高压清洗机易于操作。充足的存储空间可用来存储喷杆,喷嘴和其他配件。
特点和好处
坚固耐用大型的曲轴泵和带耐用滚珠轴承的曲轴连杆机构 减少磨损的陶瓷活塞 延长使用时间的高性能密封包装
维护非常简单宽大的机盖，便于接触所有维修和维护涉及的组件 大型水细滤器，给予泵更佳保护 一体式喷嘴存储
强效的清洁力Karcher带专利的强力扁平喷嘴：冲击压力比传统喷嘴大40% 大面积去污和清洁
优异的移动性
- 大号车轮和符合人体工程学设计的推柄，确保了更佳的转向操控性和搬运的便利性
- 可折叠推柄节省了存储空间
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|3
|电压 (V)
|400
|频率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|520 - 700
|进水温度 (°C)
|60
|工作压力 (bar/MPa)
|70 - 180 / 7 - 18
|最大压力 (bar)
|220
|连接线 (kW)
|4,9
|重量（含附件） (kg)
|56
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|709 x 469 x 1000
Scope of supply
- 喷枪: 标准
- 高压管长度: 10 m
- 高压管规格: DN 6，250巴
- 不锈钢喷杆: 840 mm
- 电动喷头
设备
- 防缠绕系统（AVS）
- 压力开关控制
- 带陶瓷活塞的曲轴泵
应用领域
- 车辆清洗
- 清洗户外区域
- 车间清洗
- 服务站清洗
- 游泳池清洗