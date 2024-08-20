HD 9/20-4 Classic 高压清洗机是Classic系列中性能非常出色的一款。该机器使用三相电流，水流量可达900 l / h，经久耐用。所有组件都为连续使用而设计。直观的操作,紧凑的尺寸和低重量保证舒适的操作。机身可用于存放喷嘴和其他配件。HD 9/20-4 Classic 在效率方面也同样出众：缩短了清洁时间，获利更多。用户友好也是一个优点，该机器能够方便地查看所有相关的机器零件。