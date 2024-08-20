高压清洗机 HD 9/20-4 Classic
HD 9/20-4 Classic：可靠的高压清洗机，流量大 (900 l/h)、强大的曲轴泵、陶瓷活塞和密封技术，延长使用寿命。
HD 9/20-4 Classic 高压清洗机是Classic系列中性能非常出色的一款。该机器使用三相电流，水流量可达900 l / h，经久耐用。所有组件都为连续使用而设计。直观的操作,紧凑的尺寸和低重量保证舒适的操作。机身可用于存放喷嘴和其他配件。HD 9/20-4 Classic 在效率方面也同样出众：缩短了清洁时间，获利更多。用户友好也是一个优点，该机器能够方便地查看所有相关的机器零件。
特点和好处
坚固耐用大型的曲轴泵和带耐用滚珠轴承的曲轴连杆机构 减少磨损的陶瓷活塞 延长使用时间的高性能密封包装
维护非常简单宽大的机盖，便于接触所有维修和维护涉及的组件 大型水细滤器，给予泵更佳保护 一体式喷嘴存储
强效的清洁力Karcher带专利的强力扁平喷嘴：冲击压力比传统喷嘴大40% 大面积去污和清洁
优异的移动性
- 大号车轮和符合人体工程学设计的推柄，确保了更佳的转向操控性和搬运的便利性
- 可折叠推柄节省了存储空间
技术说明
技术数据
|电源 (Ph/V/Hz)
|3 / 400 / 50
|水流量 (l/h)
|520 - 900
|进水温度 (°C)
|60
|工作压力 (bar/MPa)
|70 - 200 / 7 - 20
|最大压力 (bar)
|240
|连接线 (kW)
|6,9
|重量（含附件） (kg)
|56
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|709 x 469 x 1000
Scope of supply
- 喷枪: 标准
- 高压管长度: 10 m
- 高压管规格: DN 8, 315 bar
- 不锈钢喷杆: 600 mm
- 电动喷头
设备
- 防缠绕系统（AVS）
- 压力开关控制
- 带陶瓷活塞的曲轴泵
应用领域
- 车辆清洗
- 清洗户外区域
- 车间清洗
- 服务站清洗
- 游泳池清洗