高压清洗机 HD 10/25-4 S Plus
搭载了EASY!Force高压枪柄，压力控制开关和伺服控制的HD 10/25-4 S Plus是一款直立式设计的冷水高压清洗机
带有三相驱动的HD 10/25-4 S Plus冷水高压清洗机，可以提供250巴的压力和1000升/小时的最大水流量。采用了直立式结构，让HD 10/25-4 S Plus比传统机器占用更少的空间，而且更容易操作。大型的橡胶轮胎，使机器易于运输，即使在崎岖的地形上。不使用的附件可以存放在机器上，防止丢失。创新的EASY!Force高压枪柄保证了操作简便，省时省力的安装和拆卸:枪柄利用高压射流的后坐力将手持力降至零；EASY!Lock可快速释放扣件，比传统螺钉连接快五倍，而且还不会造成固件损伤。HD 10/25-4 S Plus是为在恶劣条件下的日常使用而设计。采用耐清洗剂的黄铜缸盖和带陶瓷套的不锈钢活塞，使用寿命长。
特点和好处
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。 EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
经过验证的Kärcher质量4极水冷式电机。 坚固耐用的铜制缸盖和陶瓷柱塞。 经过强化处理的防破损的塑料底盘。
提高安全性整体式电子装置，用于机器监控。 如果出现电压不足或电压过高，则自动关闭。 如果出现泄漏或断相故障。
优异的移动性
- 大号橡胶轮胎，可以顺利通过不平坦的表面、楼梯和平台。
- 采用经过验证的推车原则，便于运输，节省人力。
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|3
|电压 (V)
|400
|频率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|500 - 1000
|进水温度 (°C)
|60
|工作压力 (bar/MPa)
|30 - 250 / 3 - 25
|最大压力 (bar/MPa)
|275 / 27,5
|连接线 (kW)
|9,2
|重量（含附件） (kg)
|68,6
|重量（含包装） (kg)
|74,1
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- 喷枪: EASY!Force Advanced
- 喷枪，带软手柄
- 高压管长度: 10 m
- 喷枪: 1050 mm
- 电动喷头
- 旋转喷枪
- 伺服控制
设备
- 4极3相电机，带气冷和水冷
- 3柱塞同轴泵: 带陶瓷柱塞
- 压力开关控制
- 集成式细网水过滤器
- 电子电机保护系统，带LED显示
- 油位视窗
- 铜进水口接头
视频