高压清洗机 HD 10/25-4 S Plus

搭载了EASY!Force高压枪柄，压力控制开关和伺服控制的HD 10/25-4 S Plus是一款直立式设计的冷水高压清洗机

带有三相驱动的HD 10/25-4 S Plus冷水高压清洗机，可以提供250巴的压力和1000升/小时的最大水流量。采用了直立式结构，让HD 10/25-4 S Plus比传统机器占用更少的空间，而且更容易操作。大型的橡胶轮胎，使机器易于运输，即使在崎岖的地形上。不使用的附件可以存放在机器上，防止丢失。创新的EASY!Force高压枪柄保证了操作简便，省时省力的安装和拆卸:枪柄利用高压射流的后坐力将手持力降至零；EASY!Lock可快速释放扣件，比传统螺钉连接快五倍，而且还不会造成固件损伤。HD 10/25-4 S Plus是为在恶劣条件下的日常使用而设计。采用耐清洗剂的黄铜缸盖和带陶瓷套的不锈钢活塞，使用寿命长。

特点和好处
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。 EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
经过验证的Kärcher质量
经过验证的Kärcher质量
4极水冷式电机。 坚固耐用的铜制缸盖和陶瓷柱塞。 经过强化处理的防破损的塑料底盘。
提高安全性
提高安全性
整体式电子装置，用于机器监控。 如果出现电压不足或电压过高，则自动关闭。 如果出现泄漏或断相故障。
优异的移动性
  • 大号橡胶轮胎，可以顺利通过不平坦的表面、楼梯和平台。
  • 采用经过验证的推车原则，便于运输，节省人力。
技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 3
电压 (V) 400
频率 (Hz) 50
水流量 (l/h) 500 - 1000
进水温度 (°C) 60
工作压力 (bar/MPa) 30 - 250 / 3 - 25
最大压力 (bar/MPa) 275 / 27,5
连接线 (kW) 9,2
重量（含附件） (kg) 68,6
重量（含包装） (kg) 74,1
尺寸(长x宽x高) (mm) 560 x 500 x 1090

Scope of supply

  • 喷枪: EASY!Force Advanced
  • 喷枪，带软手柄
  • 高压管长度: 10 m
  • 喷枪: 1050 mm
  • 电动喷头
  • 旋转喷枪
  • 伺服控制

设备

  • 4极3相电机，带气冷和水冷
  • 3柱塞同轴泵: 带陶瓷柱塞
  • 压力开关控制
  • 集成式细网水过滤器
  • 电子电机保护系统，带LED显示
  • 油位视窗
  • 铜进水口接头
