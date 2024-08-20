带有三相驱动的HD 10/25-4 S Plus冷水高压清洗机，可以提供250巴的压力和1000升/小时的最大水流量。采用了直立式结构，让HD 10/25-4 S Plus比传统机器占用更少的空间，而且更容易操作。大型的橡胶轮胎，使机器易于运输，即使在崎岖的地形上。不使用的附件可以存放在机器上，防止丢失。创新的EASY!Force高压枪柄保证了操作简便，省时省力的安装和拆卸:枪柄利用高压射流的后坐力将手持力降至零；EASY!Lock可快速释放扣件，比传统螺钉连接快五倍，而且还不会造成固件损伤。HD 10/25-4 S Plus是为在恶劣条件下的日常使用而设计。采用耐清洗剂的黄铜缸盖和带陶瓷套的不锈钢活塞，使用寿命长。