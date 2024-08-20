加热器 HG 64
使用我们的HG 64热水加热器(64千瓦热输出)，您可以有效地将任何冷水高压清洗机改造成具有更高清洗性能的热水机
使用高压清洗机时，热水比冷水的清洗速度快35%，清洗效果更好。卡赫的HG 64热水加热器是一个升级您的冷水机的高性价比解决方案。热水比冷水更有效地溶解油腻、油性和结痂的污垢，同时节省了洗涤剂。它还能显著减少细菌，保护敏感表面，可以在保持清洁效能的同时降低工作压力。HG 64采用管状结构，有效防止损坏，可长期使用；搭载了压力开关的保险块和防缺水保护。HG 64是一款高效、低排放、寿命长、64千瓦输出功率的热水燃烧器。此外，一个集成的软阻尼系统有效地保护加热线圈免受振动，从而延长使用寿命。
特点和好处
坚固耐用高效，经过反复测试的“德国制造”燃烧技术 经过反复测试，凯驰安全技术能确保对设备及用户做到最佳防护 坚固的管道框架在持续重型工作中保护管道。
热水清洗，清洁效果更出众节约清洁时间，减少人力成本 更有效地清洁油污 杀菌效果，为敏感表面提供防护
维护非常简单轻松获取全部服务维修部件 一体式油过滤，可移动油箱，方便清洁
操作简单
- 操作方法一目了然，采用单一开关控制。
- 带有驻车制动的大轮子和脚轮，提供最佳移动性
- 所有附件可以直接存储在机器上。
技术说明
技术数据
|热功率 (kW)
|64
|最高温度（进水12°C） (°C)
|max. 80
|55 °C ∆ T @ (l/h)
|900
|重量,不含附件 (kg)
|124,2
|重量（含包装） (kg)
|136,6
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1000 x 850 x 1080
视频