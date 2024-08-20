使用高压清洗机时，热水比冷水的清洗速度快35%，清洗效果更好。卡赫的HG 64热水加热器是一个升级您的冷水机的高性价比解决方案。热水比冷水更有效地溶解油腻、油性和结痂的污垢，同时节省了洗涤剂。它还能显著减少细菌，保护敏感表面，可以在保持清洁效能的同时降低工作压力。HG 64采用管状结构，有效防止损坏，可长期使用；搭载了压力开关的保险块和防缺水保护。HG 64是一款高效、低排放、寿命长、64千瓦输出功率的热水燃烧器。此外，一个集成的软阻尼系统有效地保护加热线圈免受振动，从而延长使用寿命。