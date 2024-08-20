高压清洗机 HDS 6/14 C
单相热水高压清洗机，采用环保模式，一键运行，整体式液箱、带软质握把的易按式喷枪、以及连续压力/水流调节等。
单相高性能热水高压清洗机，紧凑级，带先进设备。采用特有的环保模式，确保环保、经济的运行。通过中心一键运行，实现用户友好型操作。采用大号轮子和转向辊轮，实现优良的移动性。耐用式底盘，带整体式清洗剂箱和燃料箱。采用人性化设计的易按式喷枪，带软质握把，对附件进行连续压力/水流调整。采用实用的存放仓，存放附件、喷嘴等。
特点和好处
效率环保高效模式——即使长时间使用，也能做到经济、环保。 有效降低燃料消耗和CO2排放。 采用准确的清洗剂投加装置，带冲洗功能。
便于使用操作方法一目了然，采用单一开关控制。 液箱开口大，带整体式加液槽 可以从外侧方便的更换系统保养瓶。
存放可以上锁的附件仓，用于存放喷嘴、工具等。 存储架用于电源线和高压管 便于运输的一体式喷枪支架
可靠
- 采用软性缓冲系统（SDS），可以抵消高压系统中的振动和压力冲击。
- 防止泵损坏的大型水滤器
- 水软化系统保护加热线圈，以免发生钙化。
移动性
- “行走式”设计，带大号轮子和脚轮。
- 底盘上设有大型整体式把手。
- 整体式倾斜辅助装置，可以不费力的通过台阶和路沿等障碍物。
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
- 最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。
- EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|1
|电压 (V)
|230
|频率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|240 - 560
|工作压力 (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|最高温度（进水12°C） (°C)
|max. 80
|连接线 (kW)
|3,6
|燃油消耗时，节能高效 (kg/h)
|2,8
|电源线 (m)
|5
|燃油箱 (l)
|15
|重量（含附件） (kg)
|100
|重量（含包装） (kg)
|108,7
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1060 x 650 x 920
Scope of supply
- 喷枪: EASY!Force Advanced
- 喷枪: 1050 mm
- 电动喷头
设备
- 高压管长度: 10 m
- 高压管规格: DN 6，250巴
- 软阻尼系统
- 压力开关控制
- 集成式燃油和清洁剂箱
应用领域
- 车辆清洗
- 设备和机器清洗
- 车间清洗
- 清洗户外区域
- 服务站清洗
- 房屋立面清洗
- 游泳池清洗
- 体育设施清洗
- 生产工艺中的清洗
- 清洗生产设备