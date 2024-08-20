单相高性能热水高压清洗机，紧凑级，带先进设备。采用特有的环保模式，确保环保、经济的运行。通过中心一键运行，实现用户友好型操作。采用大号轮子和转向辊轮，实现优良的移动性。耐用式底盘，带整体式清洗剂箱和燃料箱。采用人性化设计的易按式喷枪，带软质握把，对附件进行连续压力/水流调整。采用实用的存放仓，存放附件、喷嘴等。