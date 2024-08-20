高压清洗机 HDS 7/16 C

3相热水高压清洗机，带实用的存放仓、环保模式、一键运行、整体式液箱、易按式喷枪、连续压力/水流调节等。

3相高性能热水高压清洗机，紧凑级，带先进设备。采用特有的环保模式，确保环保、经济的运行。通过中心一键运行，实现用户友好型操作。采用大号轮子和转向辊轮，实现优良的移动性。耐用式底盘，带整体式清洗剂箱和燃料箱。采用人性化设计的易按式喷枪，带软质握把，对附件进行连续压力/水流调整。采用实用的存放仓，存放附件、喷嘴等。

特点和好处
高压清洗机 HDS 7/16 C: 效率
效率
环保高效模式——即使长时间使用，也能做到经济、环保。 有效降低燃料消耗和CO2排放。
高压清洗机 HDS 7/16 C: 便于使用
便于使用
操作方法一目了然，采用单一开关控制。 液箱开口大，带整体式加液槽 可以从外侧方便的更换系统保养瓶。
高压清洗机 HDS 7/16 C: 存放
存放
可以上锁的附件仓，用于存放喷嘴、工具等。 存储架用于电源线和高压管 便于运输的一体式喷枪支架
可靠
  • 采用软性缓冲系统（SDS），可以抵消高压系统中的振动和压力冲击。
  • 防止泵损坏的大型水滤器
  • 水软化系统保护加热线圈，以免发生钙化。
移动性
  • “行走式”设计，带大号轮子和脚轮。
  • 底盘上设有大型整体式把手。
  • 整体式倾斜辅助装置，可以不费力的通过台阶和路沿等障碍物。
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
  • 最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。
  • EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 3
电压 (V) 400
频率 (Hz) 50
水流量 (l/h) 270 - 660
工作压力 (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
最高温度（进水12°C） (°C) max. 80
连接线 (kW) 4,7
燃油消耗时，节能高效 (kg/h) 3,3
电源线 (m) 5
燃油箱 (l) 15
重量（含附件） (kg) 98
重量（含包装） (kg) 106,8
尺寸(长x宽x高) (mm) 1060 x 650 x 920

Scope of supply

  • 喷枪: EASY!Force Advanced
  • 喷枪: 1050 mm
  • 电动喷头

设备

  • 高压管长度: 10 m
  • 高压管规格: DN 6，250巴
  • 软阻尼系统
  • 压力开关控制
  • 集成式燃油和清洁剂箱
高压清洗机 HDS 7/16 C
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高压清洗机 HDS 7/16 C
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高压清洗机 HDS 7/16 C
应用领域
  • 车辆清洗
  • 设备和机器清洗
  • 车间清洗
  • 清洗户外区域
  • 服务站清洗
  • 房屋立面清洗
  • 游泳池清洗
  • 体育设施清洗
  • 生产工艺中的清洗
  • 清洗生产设备
附件
清洁剂
Created with AI (artificial intelligence)

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