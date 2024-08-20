中级和超级热水高压清洗机具有6大令人信服的功能特点。 1. 环保。具有高效率的新ECO模式、可控制水质硬度的服务开关、涡轮风机、精密的清洁剂计量、优化的燃烧炉技术以及高效率泵。 2. 用户友好。居中位置、布局清晰、且便于直观操控的控制面板，喷枪支架、LED显示屏、可卷绕20米软管以及能180°旋转的一体式低摩擦力软管卷轴。 3. 清洁性能。创新的喷嘴技术、陶瓷活塞、涡轮风机和高效水泵。高能效清洁附件针对具体应用优化，准确贴合客户需求。 4. 移动性。移动性理念体现在两个脚轮、大直径橡胶轮、符合人体工程学的手柄、支持叉车搬运的吊装点、系索环以及用于倾斜设备的凹陷轮胎面，可确保更大的操控性。 5. 可靠性。保障措施包括燃气监控，耐腐蚀、抗弯曲、坚固耐用的底盘，机器保护系统，含陶瓷活塞的三活塞轴流泵，耐热烟气出口等。 6. 服务友好。容易检修所有需要维修的部件，具有支持随时调用操作数据以便排除故障的服务开关。