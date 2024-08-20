高压清洗机 HDS 10/20-4 M
我们新一代的中级和超级热水高压清洗机不仅能保证高效清洁工作，而且还非常坚固耐用并易于操作。新的Eco模式属于Kärcher的特有功能。当机器设置为该模式时，它在成本更经济的温度范围内能自动工作，不仅节省运行成本，还能保护环境。
中级和超级热水高压清洗机具有6大令人信服的功能特点。 1. 环保。具有高效率的新ECO模式、可控制水质硬度的服务开关、涡轮风机、精密的清洁剂计量、优化的燃烧炉技术以及高效率泵。 2. 用户友好。居中位置、布局清晰、且便于直观操控的控制面板，喷枪支架、LED显示屏、可卷绕20米软管以及能180°旋转的一体式低摩擦力软管卷轴。 3. 清洁性能。创新的喷嘴技术、陶瓷活塞、涡轮风机和高效水泵。高能效清洁附件针对具体应用优化，准确贴合客户需求。 4. 移动性。移动性理念体现在两个脚轮、大直径橡胶轮、符合人体工程学的手柄、支持叉车搬运的吊装点、系索环以及用于倾斜设备的凹陷轮胎面，可确保更大的操控性。 5. 可靠性。保障措施包括燃气监控，耐腐蚀、抗弯曲、坚固耐用的底盘，机器保护系统，含陶瓷活塞的三活塞轴流泵，耐热烟气出口等。 6. 服务友好。容易检修所有需要维修的部件，具有支持随时调用操作数据以便排除故障的服务开关。
特点和好处
效率在生态模式下，机器在更经济的温度范围内（60°C）运行，采用全部流量。 燃烧器循环经过优化，与满负荷运行相比，燃料消耗降低。
高效率高效，经过反复测试验证的燃烧器技术 4极电机和3活塞轴流泵 水冷电机为了高水平的性能和耐用性
操作安全采用大型整体式细孔水过滤器，可以可靠地防止污垢颗粒进入高压泵中。 采用整体式排气恒温控制器，如果排气温度超过300°C，可以关闭驱动电机。 采用软性缓冲系统（SDS），可以抵消高压系统中的振动和压力冲击。
存放
- 安全宽敞存储用于保护齿轮，附件和清洁剂
- 存储架用于电源线和高压管
移动性概念
- “行走式”设计，采用大号橡胶轮子和旋转脚轮。
- 采用整体式倾斜辅助装置，可以不费力地通过台阶、路沿等障碍物。
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
- 最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。
- EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
技术说明
技术数据
|电源 (Ph/V/Hz)
|3 / 400 / 50
|水流量 (l/h)
|500 - 1000
|工作压力 (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|最高温度（进水12°C） (°C)
|min. 80 - max. 155
|连接线 (kW)
|7,8
|燃油消耗时，节能高效 (kg/h)
|5,1
|电源线 (m)
|5
|燃油箱 (l)
|25
|重量（含附件） (kg)
|168
|重量（含包装） (kg)
|180
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- 喷枪: EASY!Force Advanced
- 高压管长度: 10 m
- 高压管种类: 长使用寿命
- 喷枪: 1050 mm
- 电动喷头
- 伺服控制
设备
- 清洁剂功能: 20 + 10升清洁剂箱
- 防扭曲
- 洗涤剂、除垢剂和燃油箱
- 控制板及指示灯
- 压力开关控制
- 极性转换插头（3相）
- 电子服务控制，带LED显示
- 2个清洁剂箱
- 干运行停止
视频
应用领域
- 车辆清洗
- 设备和机器清洗
- 车间清洗
- 清洗户外区域
- 服务站清洗
- 房屋立面清洗
- 游泳池清洗
- 体育设施清洗
- 生产工艺中的清洗
- 清洗生产设备