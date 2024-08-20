新式中级和超级热水高压清洗机，具有6个广受赞誉的主要特征。1.环保新Eco模式，更高的效率，用于控制水硬度的服务开关、涡轮风机、精确清洁剂计量，经过优化的燃炉技术以及高效率泵。2.用户友好。通过位于中心的控制面板来实现。操作直观，防盗喷枪支架，LED显示等等。3.清洁性能。喷嘴技术、陶瓷活塞、涡轮风机以及更高的泵效率，确保高效清洁。针对具体应用对附件进行了优化，满足客户的特别要求。4.机动性。机动性概念体现在两个转向滚轮，大号橡胶轮胎车轮，符合人体工程学的推柄，叉车搬运选项，系索环以及倾斜辅助设施，确保了顺利运输。5.操作可靠性。通过烟气监测，防腐性能，防曲变，结实的底盘，机器保护系统，3活塞轴流泵及陶瓷活塞，耐热烟气出口等等保证。6.服务友好。易于拆装需要维修的各部件，设置服务开关用于随时调用操作数据以排除故障。