高压清洗机 HDS 8/18-4 M
我们的新型中级和超级型热水高压清洗机，不仅可以完成一流的清洁作业，还特别结实，操作简单。Kärcher独特的新Eco模式，使其真正地无与伦比。当机器设置到此模式时，可在大部分成本经济的温度范围内自动操作。这样不仅节省运行成本，并且环保。
新式中级和超级热水高压清洗机，具有6个广受赞誉的主要特征。1.环保新Eco模式，更高的效率，用于控制水硬度的服务开关、涡轮风机、精确清洁剂计量，经过优化的燃炉技术以及高效率泵。2.用户友好。通过位于中心的控制面板来实现。操作直观，防盗喷枪支架，LED显示等等。3.清洁性能。喷嘴技术、陶瓷活塞、涡轮风机以及更高的泵效率，确保高效清洁。针对具体应用对附件进行了优化，满足客户的特别要求。4.机动性。机动性概念体现在两个转向滚轮，大号橡胶轮胎车轮，符合人体工程学的推柄，叉车搬运选项，系索环以及倾斜辅助设施，确保了顺利运输。5.操作可靠性。通过烟气监测，防腐性能，防曲变，结实的底盘，机器保护系统，3活塞轴流泵及陶瓷活塞，耐热烟气出口等等保证。6.服务友好。易于拆装需要维修的各部件，设置服务开关用于随时调用操作数据以排除故障。
特点和好处
效率在生态模式下，机器在更经济的温度范围内（60°C）运行，采用全部流量。 燃烧器循环经过优化，与满负荷运行相比，燃料消耗降低。
高效率高效，经过反复测试验证的燃烧器技术 四极-低速运转电机保证长工作时间
操作安全采用大型整体式细孔水过滤器，可以可靠地防止污垢颗粒进入高压泵中。 采用整体式排气恒温控制器，如果排气温度超过300°C，可以关闭驱动电机。 采用软性缓冲系统（SDS），可以抵消高压系统中的振动和压力冲击。
存放
- 安全宽敞存储用于保护齿轮，附件和清洁剂
- 存储架用于电源线和高压管
移动性概念
- “行走式”设计，采用大号橡胶轮子和旋转脚轮。
- 采用整体式倾斜辅助装置，可以不费力地通过台阶、路沿等障碍物。
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
- 最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。
- EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|3
|电压 (V)
|400
|频率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|400 - 800
|工作压力 (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|最高温度（进水12°C） (°C)
|min. 80 - max. 155
|连接线 (kW)
|5,5
|燃油消耗时，节能高效 (kg/h)
|4,2
|电源线 (m)
|5
|燃油箱 (l)
|25
|重量（含附件） (kg)
|159,3
|重量（含包装） (kg)
|171,3
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- 喷枪: EASY!Force Advanced
- 高压管长度: 10 m
- 高压管种类: 长使用寿命
- 喷枪: 1050 mm
- 电动喷头
- 伺服控制
设备
- 清洁剂功能: 20 + 10升清洁剂箱
- 防扭曲
- 洗涤剂、除垢剂和燃油箱
- 控制板及指示灯
- 压力开关控制
- 极性转换插头（3相）
- 电子服务控制，带LED显示
- 2个清洁剂箱
- 干运行停止
视频
应用领域
- 车辆清洗
- 设备和机器清洗
- 车间清洗
- 服务站清洗
- 房屋立面清洗
- 游泳池清洗
- 清洗生产设备
- 生产工艺中的清洗
- 体育设施清洗