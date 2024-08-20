创新性HDS E 8/16-4M电加热热水高压清洗机经过专门设计，能量效率优异，工作温度特别高。创新性高效能锅炉隔热装置采用特殊的泡沫制成，在持续待机模式下，机器的功率消耗大大降低，节约能源。采用eco!efficiency模式，可以自动把机器设定到特定的60°C高效模式，节约宝贵的资源。工作温度最高为85°C，特别适合于清洗油脂类污渍。机器采用伺服控制，可以在连续运行时保持80°C的高温。设有高速加热室，大大缩短了预加热时间。在不希望排气，甚至禁止排气的应用场合，例如食品加工厂、医院、大型厨房或工厂，可以采用这款热水高压清洗机。