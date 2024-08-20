高压清洗机 HDS-E 8/16-4 M 12 kW

HDS E 8/16-5M热水高压清洗机，非常适合用于不希望排气的应用场合。由于采用了特有的锅炉隔热方式和eco!efficiency环保高效模式，本产品即高效，又环保。

创新性HDS E 8/16-4M电加热热水高压清洗机经过专门设计，能量效率优异，工作温度特别高。创新性高效能锅炉隔热装置采用特殊的泡沫制成，在持续待机模式下，机器的功率消耗大大降低，节约能源。采用eco!efficiency模式，可以自动把机器设定到特定的60°C高效模式，节约宝贵的资源。工作温度最高为85°C，特别适合于清洗油脂类污渍。机器采用伺服控制，可以在连续运行时保持80°C的高温。设有高速加热室，大大缩短了预加热时间。在不希望排气，甚至禁止排气的应用场合，例如食品加工厂、医院、大型厨房或工厂，可以采用这款热水高压清洗机。

特点和好处
能量效率高
  • 采用高效能隔热材料，在待机模式下，节约更多能源。
  • 特有的环保高效模式。
工作温度高
  • 大容量热水箱（最高85°C）。
  • 连续工作最高水温可达30℃
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
  • 最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。
  • EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
伺服控制
  • 用于向附件输送热水，水温显着提高。
技术说明

技术数据

电流相数(相) (Ph) 3
电压 (V) 400
频率 (Hz) 50
水流量 (l/h) 300 - 760
工作压力 (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
最高温度（进水12°C） (°C) min. 30 - max. 85
连接线 (kW) 17,5
电源线 (m) 5
热功率 (kW) 12
重量（含附件） (kg) 119,7
重量（含包装） (kg) 130,7
尺寸(长x宽x高) (mm) 1330 x 750 x 1060

Scope of supply

  • 喷枪: EASY!Force Advanced
  • 高压管长度: 10 m
  • 高压管规格: DN 6，250巴
  • 喷枪: 1050 mm
  • 电动喷头

设备

  • 无辐射电动加热（12 kW / 24 kW）
  • 控制板及指示灯
  • 压力开关控制
  • 2个清洁剂箱
  • 伺服控制
高压清洗机 HDS-E 8/16-4 M 12 kW
高压清洗机 HDS-E 8/16-4 M 12 kW
高压清洗机 HDS-E 8/16-4 M 12 kW
高压清洗机 HDS-E 8/16-4 M 12 kW
高压清洗机 HDS-E 8/16-4 M 12 kW
高压清洗机 HDS-E 8/16-4 M 12 kW
高压清洗机 HDS-E 8/16-4 M 12 kW
高压清洗机 HDS-E 8/16-4 M 12 kW
高压清洗机 HDS-E 8/16-4 M 12 kW
高压清洗机 HDS-E 8/16-4 M 12 kW
应用领域
  • 电加热的热水高压清洗机，用于室内无废气的作业
附件
清洁剂