高压清洗机 HDS-E 8/16-4 M 24 kW
HDS E 8/16-4M热水高压清洗机，非常适合用于不希望排气的应用场合。由于采用了特有的锅炉隔热方式和环保高效模式，本产品即高效，又环保。
创新性HDS E 8/16-4M电加热热水高压清洗机经过专门设计，能量效率优异，采用特定的工作温度。创新性高效能锅炉隔热装置采用特殊的泡沫制成，在持续待机模式下，机器的功率消耗大大降低，节约能源。采用环保高效模式，可以自动把机器设定到特定的60°C高效模式，节约宝贵的资源。工作温度最高为85°C，特别适合于清洗油脂类污渍。机器采用伺服控制，可以在连续运行时保持80°C的高温。设有高速加热室，大大缩短了预加热时间。在不希望排气，甚至禁止排气的应用场合，例如食品加工厂、医院、大型厨房或工厂，可以采用热水高压清洗机。
特点和好处
能量效率高
- 采用高效能隔热材料，在待机模式下，节约更多能源。
- 特有的环保高效模式。
工作温度高
- 大容量热水箱（最高85°C）。
- 连续工作最高水温可达45℃，伺服调节下最高可达70℃
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
- 最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。
- EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
伺服控制
- 用于向附件输送热水，水温显着提高。
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|3
|电压 (V)
|400
|频率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|300 - 760
|工作压力 (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|最高温度（进水12°C） (°C)
|min. 45 - max. 85
|连接线 (kW)
|29,5
|电源线 (m)
|5
|热功率 (kW)
|24
|重量（含附件） (kg)
|122,1
|重量（含包装） (kg)
|133,8
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- 喷枪: EASY!Force Advanced
- 高压管长度: 10 m
- 高压管规格: DN 6，250巴
- 喷枪: 1050 mm
- 电动喷头
设备
- 无辐射电动加热（12 kW / 24 kW）
- 控制板及指示灯
- 压力开关控制
- 2个清洁剂箱
- 伺服控制
应用领域
- 电加热的热水高压清洗机，用于室内无废气的作业