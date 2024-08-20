高压清洗机 HDS-E 8/16-4 M 36 KW 电加热热水高压清洗机36kW
热功率高达36kW，我们的电加热热水高压清洗机HDS E 8/16-4 M是该等级中功率最大的一款机器。带有EASY!Force高压喷枪。
在不希望有排气或者禁止排气的场合，可以选择我们的电加热热水高压清洗机。热功率高达36kW，HDS 8/16-4 M是该等级中功率最大的一款机器，同时也是非常节能。除了其他因素外，能做到如此高效的原因是，我们专利的eco!efficiency模式，将机器的工作温度从最高的85℃降低到60℃，创新的锅炉隔热装置，在待机模式下，功率能耗减少40%。最高温85°C，适合用于清洗油脂类污渍，机器采用伺服控制，可以在连续工作时保持80°C的高温。其他Karcher的创新发明还有: EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣，方便用户使用。EASY!Force高压喷枪利用高压射流的反冲力，使握持喷枪变得不再费力。EASY!Lock速卸锁扣：坚固，耐用，更换速度比螺丝快五倍。
特点和好处
能量效率高
- 采用高效能隔热材料，在待机模式下，节约更多能源。
- 特有的环保高效模式。
工作温度高
- 大容量热水箱（最高85°C）。
- 全负荷连续运行时，可达58°C。采用伺服控制时，可达80°C。
省时省力：EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣。
- 最后 - 使用时不费力：EASY!Force高压喷枪。
- EASY!Lock速卸锁扣: 耐用且坚固。更换速度比螺丝快5倍。
伺服控制
- 用于向附件输送热水，水温显着提高。
技术说明
技术数据
|电流相数(相) (Ph)
|3
|电压 (V)
|400
|频率 (Hz)
|50
|水流量 (l/h)
|300 - 760
|工作压力 (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|最高温度（进水12°C） (°C)
|min. 58 - max. 85
|连接线 (kW)
|41,5
|电源线 (m)
|5
|热功率 (kW)
|36
|重量（含附件） (kg)
|123,5
|重量（含包装） (kg)
|134,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- 喷枪: EASY!Force Advanced
- 高压管长度: 10 m
- 高压管规格: DN 6，250巴
- 喷枪: 1050 mm
- 电动喷头
设备
- 无辐射电动加热（12 kW / 24 kW）
- 控制板及指示灯
- 压力开关控制
- 2个清洁剂箱
- 伺服控制
应用领域
- 电加热的热水高压清洗机，用于室内无废气的作业