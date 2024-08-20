在不希望有排气或者禁止排气的场合，可以选择我们的电加热热水高压清洗机。热功率高达36kW，HDS 8/16-4 M是该等级中功率最大的一款机器，同时也是非常节能。除了其他因素外，能做到如此高效的原因是，我们专利的eco!efficiency模式，将机器的工作温度从最高的85℃降低到60℃，创新的锅炉隔热装置，在待机模式下，功率能耗减少40%。最高温85°C，适合用于清洗油脂类污渍，机器采用伺服控制，可以在连续工作时保持80°C的高温。其他Karcher的创新发明还有: EASY!Force高压喷枪和EASY!Lock速卸锁扣，方便用户使用。EASY!Force高压喷枪利用高压射流的反冲力，使握持喷枪变得不再费力。EASY!Lock速卸锁扣：坚固，耐用，更换速度比螺丝快五倍。