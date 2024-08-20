超高压清洗机 HD 18/50-4 Cage Classic 超高压清洗机

HD 18/50-4 Cage Classic超高压清洗机，来自Karcher 超高压清洗机紧凑系列，笼式设计，方便移动。拥有高达30 kW的功率，500bar的工作压力，30 l/min的水流量。

适合于多种场合的清洁，紧凑，移动性超强，确保的出色的清洁效果：HD 18/50-4 Cage Classic 高压清洗机丰富了我们的超高压清洗机产品线，增加了这款清洁效率高达30kW的高压清洗机—该系列中最强效的一款机器，笼式设计，方便移动。500bar的工作压力和30 l/min 的流量确保了在清洁行业，工业场所，运输业，使用这款机器进行清洁时，再顽固的污渍都能被清洁地非常干净。旋转按钮，操作更直观，最大程度上去除电子部件，简化使用步骤。符合人体工程学的细节，机器重心低，四个大轮子即使在崎岖不平的地面上也能移动，可以用起重机安全吊装，在必要时，可以用叉车来运输HD 18/50-4 Cage Classic。

特点和好处
大型综合水过滤
优异的移动性
  • 大号轮子和最佳重心确保了机器的移动性 - 不管机器的尺寸大小。
  • 一个实用的起重机吊钩使得在困难的地形上也能轻松运输。
技术说明

技术数据

工作压力 (bar/MPa) max. 500 / max. 50
水流量 (l/h) 1800
进水温度 (°C) max. 60
燃料 电子
功率额定值 (kW) 30
电流相数(相) (Ph) 3
电压 (V) 380 - 415
频率 (Hz) 50
泵类型 机轴
重量,不含附件 (kg) 307
重量（含附件） (kg) 321
重量（含包装） (kg) 331,5
尺寸(长x宽x高) (mm) 747 x 1317 x 1093

Scope of supply

  • 喷枪: 工业扳机
  • 不锈钢喷杆: 700 mm
  • 扁平喷射喷嘴

设备

  • 高压管长度: 20 m
  • 高压管种类: 重型
  • 安全闸门
  • 工作小时计数器
超高压清洗机 HD 18/50-4 Cage Classic 超高压清洗机
超高压清洗机 HD 18/50-4 Cage Classic 超高压清洗机
超高压清洗机 HD 18/50-4 Cage Classic 超高压清洗机

视频

应用领域
  • 用于清除金属表面的喷漆和灰尘。
  • 用于清洁船上的藻类，贻贝，结石，水垢。
  • 用于清洁甲板，装货间，集装箱
  • 用于清洁机场跑道上的轮胎碎片
  • 用于清洁油井设备上的管道，油罐以及其他容器
  • 用于油舱清洗，同样可用来清洁换热管
  • 用于清洁载货车/油罐车，车辆设备
  • 用于清洁油漆房，栅栏，机器配件
  • 用于清洁施工机械及它们的部件，例如链条，搅拌轴 或搅拌槽
  • 用于清洁建筑设备，例如模板脚手架和车辆
附件
Created with AI (artificial intelligence)

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