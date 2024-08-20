适合于多种场合的清洁，紧凑，移动性超强，确保的出色的清洁效果：HD 18/50-4 Cage Classic 高压清洗机丰富了我们的超高压清洗机产品线，增加了这款清洁效率高达30kW的高压清洗机—该系列中最强效的一款机器，笼式设计，方便移动。500bar的工作压力和30 l/min 的流量确保了在清洁行业，工业场所，运输业，使用这款机器进行清洁时，再顽固的污渍都能被清洁地非常干净。旋转按钮，操作更直观，最大程度上去除电子部件，简化使用步骤。符合人体工程学的细节，机器重心低，四个大轮子即使在崎岖不平的地面上也能移动，可以用起重机安全吊装，在必要时，可以用叉车来运输HD 18/50-4 Cage Classic。