超高压清洗机 HD 18/50-4 Cage Classic 超高压清洗机
HD 18/50-4 Cage Classic超高压清洗机，来自Karcher 超高压清洗机紧凑系列，笼式设计，方便移动。拥有高达30 kW的功率，500bar的工作压力，30 l/min的水流量。
适合于多种场合的清洁，紧凑，移动性超强，确保的出色的清洁效果：HD 18/50-4 Cage Classic 高压清洗机丰富了我们的超高压清洗机产品线，增加了这款清洁效率高达30kW的高压清洗机—该系列中最强效的一款机器，笼式设计，方便移动。500bar的工作压力和30 l/min 的流量确保了在清洁行业，工业场所，运输业，使用这款机器进行清洁时，再顽固的污渍都能被清洁地非常干净。旋转按钮，操作更直观，最大程度上去除电子部件，简化使用步骤。符合人体工程学的细节，机器重心低，四个大轮子即使在崎岖不平的地面上也能移动，可以用起重机安全吊装，在必要时，可以用叉车来运输HD 18/50-4 Cage Classic。
特点和好处
大型综合水过滤
优异的移动性
- 大号轮子和最佳重心确保了机器的移动性 - 不管机器的尺寸大小。
- 一个实用的起重机吊钩使得在困难的地形上也能轻松运输。
技术说明
技术数据
|工作压力 (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|水流量 (l/h)
|1800
|进水温度 (°C)
|max. 60
|燃料
|电子
|功率额定值 (kW)
|30
|电流相数(相) (Ph)
|3
|电压 (V)
|380 - 415
|频率 (Hz)
|50
|泵类型
|机轴
|重量,不含附件 (kg)
|307
|重量（含附件） (kg)
|321
|重量（含包装） (kg)
|331,5
|尺寸(长x宽x高) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Scope of supply
- 喷枪: 工业扳机
- 不锈钢喷杆: 700 mm
- 扁平喷射喷嘴
设备
- 高压管长度: 20 m
- 高压管种类: 重型
- 安全闸门
- 工作小时计数器
视频
应用领域
- 用于清除金属表面的喷漆和灰尘。
- 用于清洁船上的藻类，贻贝，结石，水垢。
- 用于清洁甲板，装货间，集装箱
- 用于清洁机场跑道上的轮胎碎片
- 用于清洁油井设备上的管道，油罐以及其他容器
- 用于油舱清洗，同样可用来清洁换热管
- 用于清洁载货车/油罐车，车辆设备
- 用于清洁油漆房，栅栏，机器配件
- 用于清洁施工机械及它们的部件，例如链条，搅拌轴 或搅拌槽
- 用于清洁建筑设备，例如模板脚手架和车辆