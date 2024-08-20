工业吸尘器
从移动式设备到交钥匙项目，工业真空吸尘系统。 满足所有需求的大抽吸功率：搭配合适的附件，Kärcher湿式和干式真空吸尘器甚至可收纳液体和工业易燃粉尘。
工业固体/粉尘吸尘器
!Entdecken Sie unser breites Produktportfolio an Industriesaugern mit spezieller Filtertechnik zum Absaugen feiner und grober Feststoffe und Stäube. Diese Industriesauger sind mit hochwertiger Filtertechnik für gesundheitsgefährliche Stoffe ausgerüstet und bieten dank Filterabreinigung besonders lange Standzeiten.!
防爆工业吸尘器
!Mit unseren zertifizierten explosionsgeschützten Industriesaugern für die ATEX-Zone 22 mit den Staubklassen M und H haben Sie immer die optimale Lösung für das Absaugen explosiver Stäube.!